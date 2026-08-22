به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تک کرانچ، هنگامیکه یکی از کاربران از این مدل هوش مصنوعی خواست یک پی دی اف بسازد، پاسخی نامفهوم دریافت کرد.

کاربری دیگر هنگام بررسی لینک های منابع متوجه زنجیره ای از لینک ها به وب سایت های تحقیقاتی تقویت یادگیری شد.

کاربران تحت تاثیر این رویداد اعلام کرده اند هنگام استفاده از گراک لایت دچار این مشکل شده اند و اختلالات از ابتدای روز چهارشنبه آغاز شده است.

هرچند این وب سایت خبری در آزمایش های خود نتوانست این اختلالات را باز تولید کند و به نظر می رشد چالش مذکور فقط گروه کوچکی از کاربران را تحت تاثیر قرار می دهد.

با این وجود نتایج مذکور بسیاری از کاربران گراک را سردرگم کرده است.

انجمن این چت بات در ردیت با انبوهی از شکایات روبرو شده است. هرچند تازه سازی(refresh) چت بات عملکرد آن را به حالت نرمال برمی گردانداما برخی کاربران اعلام کرده اند حتی پس از چندبار تازه سازی آن، پاسخ های نامفهوم دریافت کرده اند.