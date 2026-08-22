ابراهیمی: ۲ هزار واحد طرح نهضت ملی اراک تا پایان شهریور تحویل می شود

نادرقلی ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پروژه ۸ هزار و ۱۱۲ واحدی نهضت ملی مسکن اراک اکنون بیش از ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و پیش‌بینی می‌شود تا پایان شهریورماه بیش از ۲ هزار واحد آن به متقاضیان تحویل شود.

وی افزود: در پیگیری‌های انجام‌شده مشخص شد برای این تعداد خانوار، زیرساخت‌های ضروری از جمله مدرسه، آب، برق، اورژانس، مسجد و واحدهای خدماتی به‌طور متناسب پیش‌بینی نشده است.

ابراهیمی تصریح کرد: نمی‌توان ۲ هزار خانوار را در یک مجموعه اسکان داد، اما زیرساخت‌های آموزشی مورد نیاز فرزندان آنان را تأمین نکرد و خانواده‌ها را برای تحصیل دانش‌آموزان ناگزیر به رفت‌وآمد به داخل شهر کرد.

وی ادامه داد: در جلسات متعدد، تأمین زیر ساخت‌های مورد نیاز این مجموعه را پیگیری کرده‌ایم و به‌ویژه بر ضرورت احداث مدرسه تأکید داشته‌ام؛ ترک فعل در این زمینه قابل قبول نیست و موضوع را با جدیت دنبال خواهم کرد.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به قیمت تمام‌شده واحدهای مسکونی تاکید کرد: قیمت‌گذاری اولیه انجام شده و هزینه‌ها در دو بخش ساختمان و تأسیسات و مشاعات بررسی می‌شود.

وی افزود: در برخی واحدها نیز مواردی از جمله فقدان پارکینگ در قیمت‌گذاری لحاظ شده و هزینه مربوط به این بخش از مبلغ نهایی کسر می‌شود.

ابراهیمی بیان کرد: قیمت نهایی نسبت به آنچه در ابتدا وعده داده شده بود افزایش یافته که بخشی از آن ناشی از تغییرات اجرایی پروژه، طولانی شدن زمان اجرای طرح، تعدیل هزینه پیمانکاران و افزایش قیمت کالا، مصالح و دستمزد هاست.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی گفت: برای کاهش فشار مالی بر متقاضیان، اختصاص تسهیلات قرض‌الحسنه ۲۰۰ میلیون تومانی برای دهک‌های مشمول پیگیری و هماهنگ شده است.

وی تصریح کرد: همچنین سقف تسهیلات از ۶۵۰ میلیون تومان به ۸۵۰ میلیون تومان افزایش یافت که این موضوع نیز محقق شده است تا بخشی از آورده متقاضیان از این مسیر تأمین شود.

ابراهیمی افزود: بسیاری از خانواده‌هایی که در قالب قانون جهش تولید مسکن و نهضت ملی مسکن وارد این طرح‌ها شده‌اند، از اقشار ضعیف جامعه هستند و افزایش هزینه‌ها فشار مضاعفی بر آنان وارد می‌کند که باید همزمان با تأمین منابع مالی، مشکلات زیرساختی و روبنایی این پروژه‌ها نیز برطرف شود.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در حوزه تأمین زیرساخت‌ها نیز مقرر شده است منابع مورد نیاز به‌صورت یک‌سوم از سوی وزارت کشور و استانداری، یک‌سوم از سوی وزارت راه و شهرسازی و یک‌سوم از سوی وزارت نیرو تأمین شود تا با تأمین نقدینگی لازم، روند تکمیل خدمات و زیرساخت‌های این واحدها تسریع شود.

وی گفت: امید است با تداوم این پیگیری‌ها، واحدهای مسکونی در موعد مقرر به متقاضیان تحویل و زیرساخت‌ها و خدمات مورد نیاز برای سکونت مطلوب خانوارها نیز همزمان با اسکان آنان تأمین شود.