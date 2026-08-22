برداشت لیموترش از ۵۲۰۰ هکتار باغات استان بوشهر آغاز شد

کبری توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز برداشت لیموترش در استان بوشهر اظهار کرد: تاکنون هزار و ۱۰۰ تن از این محصول از باغ‌های شهرستان‌های جم، دشتستان، دشتی و تنگستان برداشت و روانه بازار شده است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر اضافه کرد: عملیات برداشت لیموترش از نیمه نخست مردادماه آغاز شده و همچنان ادامه دارد و شهرستان جم بیشترین میزان تولید این محصول را به خود اختصاص داده است.

وی با اشاره به سطح زیرکشت مرکبات در استان بوشهر افزود: در مجموع پنج هزار و ۲۳۳ هکتار از اراضی کشاورزی استان به کشت مرکبات اختصاص دارد که چهار هزار و ۲۷۵ هکتار معادل ۸۱.۶ درصد آن مربوط به باغ‌های لیمو است.

پیش بینی برداشت ۸۰ هزار تن لیمو ترش

توکلی درباره ارقام لیموترش تولیدی استان بیان کرد: ارقام «فارس» و «پرشین» از مهم‌ترین ارقام کشت‌شده در باغ‌های لیموی بوشهر هستند که علاوه بر تأمین نیاز بازار داخلی استان، بخشی از محصول تولیدی به استان‌های همجوار ارسال می‌شود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر ادامه داد: پیش‌بینی می‌شود امسال از مجموع باغ‌های مرکبات استان بیش از ۹۱ هزار و ۲۰۹ تن محصول برداشت شود که بخش قابل توجهی از آن به لیموترش اختصاص دارد.

وی اضافه کرد: بر اساس برآوردهای انجام‌شده، میزان تولید لیموترش استان بوشهر در سال جاری به حدود ۸۰ هزار تن خواهد رسید.

ضرورت تغییر الگوی باغداری

توکلی با تأکید بر ضرورت تغییر رویکردهای کشاورزی در مواجهه با پیامدهای تغییر اقلیم گفت: افزایش دمای هوا، کاهش بارندگی و محدودیت منابع آبی، ضرورت حرکت به سمت روش‌های نوین و کم‌مصرف در بخش کشاورزی را دوچندان کرده است.

وی خاطرنشان کرد: به باغداران توصیه می‌شود با هدف کاهش آسیب‌های ناشی از شرایط اقلیمی و افزایش بهره‌وری، باغ‌های خود را به صورت متراکم و با استفاده از تجهیزات و فناوری‌های نوین از جمله سایبان احداث کنند.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر تصریح کرد: استفاده از روش‌های علمی و مدرن در باغداری می‌تواند نقش مهمی در کاهش خسارت‌های ناشی از گرما و تنش‌های اقلیمی، حفظ پایداری تولید و ارتقای امنیت غذایی استان داشته باشد.

توکلی بر حمایت فنی سازمان جهاد کشاورزی از بهره‌گیری باغداران از روش‌های نوین تأکید کرد و گفت: سازگاری با تغییرات اقلیمی و مدیریت بهینه منابع آب، از الزامات استمرار تولید در بخش کشاورزی استان بوشهر است.