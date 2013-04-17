سعید غفرانی در گفتگو با مهر در خصوص افزایش نظارت بر عملکرد مهندسان ناظر برای جلوگیری از گودبرداری های غیراصولی، اظهار داشت: براساس قانون سازمان نظام مهندسی وظیفه ندارد تا بر ساختمان سازی نظارت داشته باشند بلکه مسئول هر پروژه سازنده و مهندس ناظر است.

وی با بیان اینکه چندمورد بازرسی بصورت تصادفی از ساختمان ها انجام گرفته شد، گفت: سازمان نظام مهندسی سال گذشته چند مورد بازرسی را برخلاف وظیفه قانونی خود انجام داد زیرا برای ما مقدور نیست که بر تمام پروژه ها نظارت داشته باشیم.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران تصریح کرد: سازمان تنها نظارت عالیه بر این چند پروژه داشت که موردهایی هم به دلیل تخلف به شهرداری گزارش شد.

غفرانی با اشاره به ابلاغ آیین نامه گودبرداری، افزود: امیدواریم با همکاری شهرداری این آیین نامه به اجرا برسد و مهندسان ناظر با تکیه بر این آیین نامه بر گودبرداری ها نظارت داشته باشند.

وی با تاکید بر اینکه ایمنی ساختمان ربطی به مهندسان ناظر ندارد، بیان کرد: ایمنی ساختمان را باید سازنده صاحب صلاحیت که از وزارت راه و شهرسازی پروانه دارد تضمین کند.

رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران در پاسخ به این پرسش که هنوز تعدادی زیادی از ساختمان ها از سوی مالکان ساخته می شود، گفت: وظیفه کنترل این پروژه ها با شهرداری است و سازمان نظام مهندسی نمی تواند کنترلی بر این موارد داشته باشد.