مهرداد خوشبخت در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: پس از نمایش فیلم در جشنواره فجر تصمیم گرفتیم "عقاب صحرا" را برای اکران عمومی چهار دقیقه کوتاه کنیم. در حال حاضر فیلم به زمان زیر 100 دقیقه رسیده است.

وی افزود: به زودی نسخه نهایی را برای اکران در اختیار بنیاد سینمایی فارابی می گذاریم. البته کارهای زیرنویس هم انجام شده و توسط بخش بین‌الملل فارابی برای نمایش و حضور در جشنواره‌های کشورهای اسلامی پخش خواهد شد.

این کارگردان در پایان عنوان کرد: البته زمان اکران فیلم در ایران هنوز مشخص نشده است ولی تلاش می‌کنیم اکران آن در ایران و کشورهای اسلامی دیگر همزمان باشد.

"عقاب صحرا" به کارگردانی مهرداد خوشبخت یکی از پروژه‌های فارابی است با داستانی تاریخی که در سال‌های ششم تا هشتم هجری می‌گذرد. داستان درباره صلح حدیبیه تا فتح مکه است و داستان زندگی شخصی به نام ابوبصیر را روایت می‌کند.

سید جلال الدین درّی و ساسان فتاح بازنویس فیلمنامه این فیلم بوده‌اند و بازیگرانی چون کیکاوس یاکیده، روناک یونسی، علی کمالی‌نژاد، شهرزاد کمال‌زاده، حسین سلیمانی، افشین نخعی، محمد ربانی، انوشیروان ارجمند، رضا سروی، امیرارسلان سیدی، امیرحسین میرشمسی و حبیب دهقان‌نسب در این فیلم بازی دارند.

این فیلم در بخش مسابقه سی و یکمین جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد.

