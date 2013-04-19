میرشاد ماجدی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص اظهارات اخیر رسول خوروش سرپرست تیم فوتبال سپاهان اصفهان مبنی بر اینکه "چرا استقلالیها مدارک مربوط به فسخ قرار داد لیام ردی و رودریگو توزی را رو نمیکنند"، گفت: سپاهان یک باشگاه حرفهای است و مطمئنم اظهارات غیر حرفهای برخی دوستان در این باشگاه اصفهانی بدون اطلاع و هماهنگی علیرضا رحیمی، مدیر عامل این باشگاه است.
وی در همین خصوص افزود: دوستان در باشگاه سپاهان با چنین اظهار نظرهایی فقط وقت خود و دیگران را میگیرند و بهتر است به جای فرافکنی به رفع مسائل فنی تیم خود بپردازند تا تیم سپاهان بتواند نتایج بهتری در ادامه رقابتهای لیگ برتر، جام حذفی و رقابتهای گروهی کسب کند.
سرپرست تیم سپاهان در خصوص آخرین وضعیت فرزاد حاتمی و امیرحسین صادقی نیز تاکید کرد: امیرحسین صادقی و فرزاد حاتمی توسط قلعهنویی بخشیده شدند و قرار شده که باشگاه جرایم نقدی را برای این دو بازیکن در نظر بگیرد، بنابراین این دو بازیکن در تمرین شنبه بعد از ظهر تیم حضور پیدا خواهند کرد.
