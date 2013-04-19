به گزارش خبرگزاري مهر از قم، محمد باقر قالیباف، شهردار تهران طبق روال دیدارهای همه ساله خود روز پنج‌شنبه با آیات عظام و مراجع بزرگوار تقلید قم دیدار و گزارشی از عملکرد سازمان تحت مدیریت خود ارائه کرد.

شهردار تهران در این دیدار ها با مراجع تقلید و آیات عظام مکارم شیرازی، جوادی آملی، نوری همدانی، حسینی بوشهری، سعیدی، علوی گرگانی، سبحانی، موسوی اردبیلی، امینی، علوی بروجردی و شهرستانی دیدار و گفتگو کرد.

بر اساس این گزارش شهردار تهران در دیدارهای جداگانه با مراجع عظام تقلید ، گزارشی از عملکرد سال 1391 شهرداری تهران ارایه داد.

قالیباف همچنین با حضور در بیت حضرت آیت الله انصاری شیرازی از این عالم عامل عیادت کرد.

شهردار تهران با حضور در بیت مرحوم آیت الله موسوی لاری، رئیس فقید مرکز نشر معارف اسلامی در جهان، با بیت مکرم ایشان دیدار کرد و فقدان این عالم ربانی و پژوهشگر بزرگ جهان تشیع را تسلیت گفت.

وی همچنین با حضور در بیت آیت الله فاضل لنکرانی، با فرزند ایشان دیدار و گفتگو کرد.

شهردار تهران در دیدار با مراجع عظام تقلید گزارشی از فعالیت‌های شهرداری تهران در حوزه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی ،عمرانی ،زیست محیطی و حمل و نقلی ارائه کرد.

قالیباف با بیان اینکه امروز در شهرداری تهران ما کاملا سوار بر کار هستیم و می دانیم کار را باید به کدام سمت و سو و چگونه هدایت کنیم، گفت: همانطور که می دانید شهرداری ها بر خلاف دولت از نفت برخوردار نیستند و باید خودشان پول در بیاورند و هزینه کنند.

وی در دیدار با مراجع تقلید و آیات عظام گفت:الحمدالله با همه مشکلاتی که ناشی از تحریم و مسایل حاشیه‌ای در سال 91 بود هیچ خدشه ای بر روند کار در شهرداری تهران وارد نشد. یعنی هرآنچه که در سال نود تصویب شد برای سال نودویک بدون هیچگونه تاخیر و تغییری طبق سند سال نودویک انجام شد.

شهردار تهران اضافه کرد:با برنامه ریزی که انجام شده بود و همت همکاران و عزیزان در مدیریت شهری نه تنها کسری بودجه در مدیریت شهری نداشتیم که افزایش درآمد هم داشتیم و مطابق قانون درخواست متمم بودجه هم ارایه کردیم تا مازاد درامد را برای پیشبرد پروژه ها هزینه کنیم.

قالیباف گفت:این امر نشان داد واقعا در موضوع تحریم و فشارهای اقتصادی اگر با مدیریت درست و برنامه ریزی شده حرکت کنیم می شود مشکلات را کاهش داد. تنها اثری که تحریم در سال گذشته بر شهرداری تهران داشت که آن هم بسیار محدود بود بحث ساخت و وارد کردن جرثقال های خاصی بود که برای پروژه پل صدر باید در خارج از کشور می ساختیم و به داخل منتقل می‌کردیم. اما به خاطر مشکلات اداری و مکاتبات تنها 4 ماه تاخیر داریم.

وی تاکید کرد: اگر قرار بود این پروژه در حالت عادی اجرا شود یک پروژه 8 ساله بود اما ما این پروژه را دوساله تعریف کردیم . در نتیجه این تاخیر 4 ماهه در زمان بندی دو اسله است نه 8 ساله. یعنی در نوع خود یک پروژه پر سرعت است.

شهردار تهران اضافه کرد:پروژه صدر از جمله طرح هایی است که در حوزه فنی به آنها پروژه قرنی گفته می شود یعنی در هر قرن شاید یکبار این افاق بیفتد .خوشبختانه این کار بدست جامعه مهندسی ایرانی اجرا شد و افتخاری برای جامعه مهندسین کشور است .این پل بصورت تک پایه اجرا می شود تا از تمامی ظرفیت ترافیکی این بزرگراه استفاده شود.

شهردار تهران با اشاره به افتتاح بزرگراه آزادگان در جنوب پایتخت، گفت: ترافیک این بخش از جمله مشکلات تهران بود که هزینه های مختلفی از نظر زمانی، تلفات جانی و مالی به مردم تحمیل می کرد. این بزرگراه که پر ترافیک ترین محور شرقی – غربی به شمار می رود، اسفند ماه امسال افتتاح شد.

وی با اشاره به پروژه احداث بزرگراه امام علی (ع) گفت: این بزرگراه شمالی - جنوبی تهران از دارآباد تا حرم حضرت امام (ره) اجرا می شود، پیش از این بخشی از این بزرگراه از جماران تا رسالت ساخته شده بود، اما 26 کلیومتر از آن باقی مانده بود که باید از وسط شهر و خانه های بسیاری عبور می کرد. در مسیر این بزرگراه بیش از هفت هزار خانه قرار داشت. طول این بزرگراه مجموعا 34 کیلومتر است که دارآباد را بدون هیچ تقاطع و چراغ قرمزی به بهشت زهرا (س) وصل می کند و امیدوارم همزمان با میلاد حضرت امام علی (ع) در 13 رجب امسال افتتاح شود.

وی با تاکید بر اینکه «کارهای فرهنگی که جوهره دینی داشته باشد در دستور کار ما است» به اقدامات شهرداری تهران در زمینه زنان سرپرست خانوار، مهارت آموزی آن ها ، اقدامات انجام شده در رابطه با زندان زنان، آموزش، پرورش و حل مشکلات زنان زندانی و موفقیت های حاصل از آن اشاره کرد و گفت: نتایج حاصل شده از این اقدام به گونه ای بود که قرار شد با هماهنگی دستگاه های مربوطه، این اقدامات به شکل الگویی برای استان های مختلف اجرایی شود.

شهردار تهران در رابطه با موضوع زنان سرپرست خانوار نیز تصریح کرد: 10 هزار نفر از این زنان تحت حمایت شهرداری تهران قرار دارند، البته این حمایت، حمایت مالی نیست بلکه این افراد آموزش می بینند و توانمند می شوند تا بتوانند روی پای خود بایستند و مسایل اقتصادی و خانوادگی خود را حل و فصل کنند. هر ساله هزار نفر که به توانمندی مورد نظر رسیدند از مجموعه خارج و افراد جدیدی جایگزین آن ها می شوند.

دکتر قالیباف یادآور شد: در این بخش کارهای گسترده ای در حوزه پیشگیری از آسیب ها انجام شده است و مراکزی جهت نگهداری و حمایت از افراد آسیب دیده ساخته شده است. همچنین برای در راه ماندگان و بی خانمان ها گرمخانه هایی را به صورت شبانه روزی ایجاد کردیم که در زمستان امسال حدود دو هزار و 400 نفر در شبانه روز میهمان این مراکز بودند.

وی در ادامه به ساخت پنجمین بوستان ویژه بانوان در پایتخت اشاره کرد.

شهردار تهران افزود: در تهران مناطقی داشتیم که شهرت آسیبی دارند، اقدامی که شهرداری تهران در این حوزه های آسیب اجتماعی انجام داد، این بود که کالبد آن منطقه را تغییر اساسی دادیم.

وی با ذکر مثالی، به ساخت بوستان نهج ابلاغه اشاره کرد که در محل رود دره فرحزاد ساخته شده و مزار شهدای گمنام است.

دکتر قالیباف گفت: این مجموعه یکی از زیباترین بوستان های تهران است که مورد استقبال خوب شهروندان عزیز تهرانی قرار گرفته است. فاز دوم این بوستان نیز طی هفته آینده افتتاح می شود.

وی با اشاره به ساخت پیاده راه آئینی در میدان امام حسین (ع) تهران، گفت: وضعیت و فضایی که در میدان امام حسین (ع) و میدان شهدا وجود داشت در شان نام امام حسین (ع) نبود؛ به همین منظور با فضاسازی که انجام شد، تلاش شد تا مرکزی برای گردهمایی آئینی و مکانی که تداعی کننده نام آن بزرگوار باشد ایجاد شود . در فاطمیه امسال و مراسم های عزاداری گذشته نیز جمعیت کثیری از مردم برای برگزاری مراسم های مذهبی در آنجا تجمع کردند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به ساخت دریاچه چیتگر در غرب تهران اشاره کرد و گفت : قبل از انقلاب می خواستند در رابطه با ساخت این دریاچه کار مطالعاتی انجام دهند اما این کار بر زمین مانده بود، امروز خوشبختانه این دریاچه با حدود 130 هکتار سطح زیر آب ساخته شده و در روز میلاد حضرت زهرا (س) افتتاح می شود که علاوه بر تاثیرات زیست محیطی بر منطقه، می تواند به عنوان یکی از مهم ترین گردشگاه های شهر مورد توجه قرار گیرد.

قالیباف در ادامه به کاشت شش میلیون اصله درخت طی اسفند ماه سال گذشته در سطح شهر تهران و کاشت یک و نیم میلیون درخت مثمر به درخواست شهروندان تهرانی در خانه پایتخت نشینان اشاره کرد.

وی گفت: امسال پنج میلیون گل لاله در سطح شهر تهران کاشته شد و طراوت و زیبایی خاصی را به تهران بخشید. نکته مهم در این موضوع، فرهنگ بالای مردم است. علیرغم اینکه این گل ها بسیار زیبا و گران قیمت است اما حتی یک مورد گزارش نداشتیم که مردم گل ها را کنده و یا تخریب کرده باشند و این نشان می دهد اگر مسئولان کارشان را خوب انجام دهند، مردم هم به خوبی حمایت می کنند.

شهردار تهران به پیگیری موضوعات زیرساختی و حمل و نقلی در تهران اشاره کرد و گفت: در زمینه حمل و نقل، مترو و ... کارها با همان سرعت گذشته در حال پیشروی است.

قالیباف از اقدامات انجام شده در زمینه بازیافت زباله در منطقه کهریزک به عنوان یکی از اتفاقات مهم در شهر تهران یاد کرد و گفت: کهریزک انبار زباله تهران بود و آلودگی زیادی ایجاد کرده بود. دریاچه ای از شیرابه در زیر زمین بود و سال ها به محل دفن زباله ها تبدیل شده بود. روزانه به طور متوسط ، شش تا هفت هزار تن زباله در تهران جمع آوری می شود که این حجم در ماه های پایانی سال - و به عنوان مثال اسفند ماه - به روزی 11 هزار و 400 تن می رسد. امروز اتفاق مهمی که افتاده این است که دیگر زباله ای دفن نمی شود؛ بلکه زباله ها تبدیل به کود می شود و با همکاری خوبی که با دانشگاه تهران انجام شد و تحقیقات گسترده ای که صورت گرفت، به نتایجی رسیدیم که شیرابه ها را از زمین خارج و تبدیل به مواد غیر مضر کنیم. فکر می کنم تا دو سال دیگر، آن منطقه ای که همواره بوی تعفن داشت، کاملا پاک و به یک بوستان بزرگ تبدیل شود.

وی در پایان خاطر نشان ساخت: در زمینه تبدیل زباله به انرژی تا به امروز کاری در ایران نشده بود، اما به لطف خدا اولین کارخانه سوخت زباله و تبدیل به انرژی در منطقه چهار احداث شده که می تواند روزانه 350 زباله تر را تبدیل و سه مگاوات برق تولید کند. تصمیم داریم این شیوه را در کل شهر توسعه دهیم تا دیگر نیازی به حمل زباله ها نباشد.