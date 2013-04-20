علی اکبر خبازها در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در مورد افزایش 25 درصدی مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی تا این لحظه شکایتی به دیوان عدالت اداری از سوی کانون بازنشستگان انجام نشده است .

این درحالی است که هفته گذشته دهقان کیا عضو هیئت مدیره کانون شورای اسلامی کار استان تهران از طرح شکایت کارگران به دیوان عدالت ادرای در مورد تعیین حداقل دستمزد حقوق کارگران از سوی دولت خبر داده بود.

خبازها تاکید کرد: بازنشستگان از افزایش 25 درصدی حقوق خود در سال جاری راضی نیستند اما باتوجه به اوضاع و احوال و رعایت برخی از مسائل فعلا طرحی برای شکایت مطرح نکرده اند اما در نهایت در تصمیمی که هیئت مدیره کانون عالی بازنشستگان بگیرد تابع آن خواهیم بود.

رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی گفت: یک سری از کارگران اعتراضاتی به افزایش حقوق خود در سال جاری داشته اند اما این موضوع شامل حال بازنشستگان تامین اجتماعی نیست.

خبازها در مورد اعمال افزایش حقوق بازنشستگان نیز افزود: افزایش 25 درصدی حقوق بازنشستگان از خرداد ماه اعمال می شود و بازنشستگان از 5 خرداد براساس حروف الفبا افزایش حقوق خود را دریافت می کنند.