علی اکبر پورکاوه در گفتگو با مهر ضمن تائید خبر حذف اختصاص ارز مرجع به روغن نباتی که امروز صبح خبرگزاری مهر منتشر کرده بود، گفت: با تصمیم جدید دولت، اختصاص ارز مرجع به واردات کره و روغن نباتی متوقف شده و از اول اردیبهشت ماه سال جاری، این دو کالا صرفا از ارز مبادلاتی استفاده خواهند کرد.

مدیرکل تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: در عین حال برای کمک به مصرف کنندگان در بازار، نرخ روغن نباتی به صورت تلفیقی از ارز مرجع و مبادلاتی محاسبه و قیمتگذاری خواهد شد و تنها ارز مبادلاتی، ملاک قیمتگذاری نخواهد بود.

وی تصریح کرد: تلفیق ارز مرجع و مبادلاتی در تعیین قیمت، صرفا برای روغن نباتی خواهد بود و کره با ارز مبادلاتی نرخگذاری خواهد شد.

به گفته پورکاوه، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نیز بر روند توزیع روغن نباتی و چگونگی قیمت آن نظارت کافی خواهد داشت و اجازه سوءاستفاده نمی دهد.

صبح امروز شنبه یک مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با مهر از محدود شدن اختصاص ارز مرجع و مبادلاتی به برخی کالاها خبرداد و گفت: براساس تصمیم جدید دولت، اختصاص ارز مرجع به روغن حذف شده و روغن نباتی از این پس تنها ارز مبادلاتی می‌گیرد.

وی افزود: همچنین مقرر شده است که دولت براساس بودجه سال 92 کل کشور که قرار است یک نرخ ارز را تعیین کند، اختصاص ارز مبادلاتی را تنها به گندم، نهاده های دامی و روغن نباتی اختصاص دهد و سایر کالاها باید ارز مورد نیاز خود را از ارز حاصل از صادرات یا بازار آزاد تامین کنند.

به گفته این مقام مسئول، ذخیره سازی برای کالاهایی که ارز مرجع آنها حذف شده و یا اختصاص ارز مبادلاتی به آنها محدود خواهد شد، به اندازه کافی انجام گرفته است و از بابت تنظیم بازار مشکلی وجود ندارد و مردم نگران نباشند.