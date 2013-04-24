دبیر انجمن روغن نباتی ایران با اشاره به اعلام لیست جدید قیمت احجام مختلف روغن نباتی گفت: با توجه به جلوگیری از وقفه در تولید و عرضه کالای استراتژیک روغن نباتی لیست قیمت محصولات عمده تولیدی شرکتهای روغن نباتی با 30 تا 35 درصد افزایش اعلام شد.
قاسم فلاحتی با اشاره به اینکه قیمتهای جدید در سامانه 124 ثبت خواهد شد، افزود: این قیمتها ازاول اردیبهشت ماه توسط شرکتهای روغن نباتی در سطح کشور اعمال شده است.
به گفته وی، برای سایر احجام و بستهبندیهای خاص نیز براساس توافق حداکثر 35 درصد افزایش قیمت عمل خواهد شد. دبیر انجمن صنفی روغن نباتی ایران با اطمینان خاطر از ذخایر موجود روغن خاطرنشان کرد: با تخصیص روغن خام دولتی در تولید و عرضه به موقع محصولات خانوار در کشور هیچ خللی در بازار وجود ندارد.
|ردیف
|نوع بسته بندی
|قیمت مصرف کننده (ریال)
|1
|بطری 675 گرمی سویا
|27،300
|2
|بطری 810گرمی سویا
|35،100
|3
|حلب 4 کیلوگرمی نیمه جامد
|196،000
|4
|حلب 4.5 کیلوگرمی نیمه جامد
|212،000
|5
|حلب 5 کیلوگرمی نیمه جامد
|239،700
|6
|حلب 16 کیلوگرمی نیمه جامد
|648،000
|7
|روغن فله
|35،750
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