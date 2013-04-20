رضا طلایی نیک جانشین معاون نظارت مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، درخصوص ابلاغ اصلاحیه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران گفت: با توجه به تایید شورای نگهبان، اصلاحیه قانون شوراها از سوی مجلس به دولت ابلاغ شده است که با قانون ابلاغی جدید، اعضای فعلی و سابق شوراهای اسلامی درشهر یا روستایی که سابقه عضویت شورادارند برای نامزدی شرط تحصیلی نخواهند داشت.



وی ادامه داد: با توجه به مهلت چندروزه باقیمانده از فرصت ثبت‌نام داوطلبان نامزدی انتخابات، لازم است دولت در اطلاع‌رسانی و ابلاغ این قانون همکاری کند تا واجدین شرایط ازفرصت باقیمانده ثبت‌نام استفاده نموده ومحروم نشوند وهمچنین مشکل کمبود داوطلب دربسیاری از روستاها برطرف شود.



طلایی نیک تصریح کرد: با اجرای این قانون، محدودیت در ثبت‌نام نامزدها در روستاها بعلت تغییر شرط مدرک تحصیلی برای اعضای قبلی شوراها که دارای تجربه هستند، برطرف گردیده وزمینه مشارکت درانتخابات وحماسه بزرگ سیاسی تقویت خواهدشد.



وی گفت: در ماده ۹ این قانون ابلاغی بر لازم‌الاجرا بودن قانون جدید از دوره چهارم تصریح شده است و این قانون از ۲۷ فروردین و زمان تصویب، اعتبار اجرایی دارد.

طلایی نیک درباره ثبت نام جداگانه کاندیداهای انتخابات شورای شهر تهران و ری نیز گفت: به دلیل مشترک شدن حوزه انتخاباتی تهران و ری، ثبت نام کنندگان در ری به لیست ثبت نام کنندگان در تهران افزوده می شود.

وی ادامه داد: بنابراین ثبت نام برای محدوده شهری تهران، ری و تجریش محسوب می شود.

به گزارش مهر، هم اکنون علاوه بر فرمانداری تهران، در فرمانداری شهر ری نیز کار ثبت نام از داوطلبان انتخابات شوراهای شهر و روستا انجام می شود که با اصلاح مصوبه انتخابات شوراها مقرر شد که انتخابات در تهران یکپارچه برگزار شود.

