مهدی تقوایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهرستانهای یزد و صدوق بیشترین ثبت نام را داشته اند و اردکان و تفت جزو شهرهایی هستند که کمترین میزان ثبت نام را در این زمینه داشته اند.

وی با ابیان اینکه مهلت نام نویسی برای حضور در عرصه انتخابات شوراهای شهر و روستا بر اساس قانون وزارت کشور فردا پایان می یابد، افزود: توصیه می کنم کسانی که قصد حضور در عرصه انتخابات را دارند تا زودتر نسبت به ثبت نام اقدام کنند و نام نویسی را به ساعات پایانی موکول نکنند.

وی ادامه داد: زمان نام نویسی از داوطلبان با شروع ساعت اداری آغاز می شود و تا هشت شب ادامه دارد.

تقوایی بیان داشت: روند ثبت نام داوطلبان و تکمیل فرم های مربوطه وقت گیر است بر این اساس کسانی که قصد حضور دارند با توجه به کمبود وقت با مدارک کامل مراجعه کنند.

وی همچنین تعداد روستاهای واجد شرایط شرکت در انتخابات را 370 روستا برشمرد و بیان داشت: همچنین در 18 روستای استان یزد نیز شورای پنج نفره تشکیل خواهد شد.

وی در مورد برگزاری انتخابات مکانیزه در استان یزد گفت: سعی شده تمامی مراحل انتخابات به صورت مکانیزه برگزار شود و تنها مرحله اخذ رای به صورت دستی برگزار می‌شود.

تقوایی همچنین با اشاره به افزایش تعداد اعضای شوراهای شهر و روستا در برخی شهر ها گفت: با توجه به افزایش جمعیت شهر یزد اعضای شورای شهر یزد در این دور از 9 نفر به 13 نفر خواهند رسید.

دبیر ستاد انتخابات استان یزد ادامه داد: در این دوره از انتخابات شوراها اعضای شورای شهر بافق، ابرکوه، مهریز و شهر حمیدیا به هفت نفر افزایش خواهند یافت.

وی با اعلام اینکه تنها دو شهر، شورایی 9 نفره خواهد داشت، گفت: اعضای شورای شهر اردکان و میبد 9 نفره خواهند شد و در سایر شهرها همان پنج نفر را خواهیم داشت.