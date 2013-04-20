سید مناف هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور خود در چهارمین انتخابات شوراها گفت: جهت حضور در انتخابات از سمت فعلی خود استعفا داده ام .

شهردار تنکابن، مدیر کل برنامه و بودجه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، مدیركل بودجه و طرحهای اقتصادی سازمان شهرداریها و دهیاریهای كشور پس‌از ادغام دو اداره‌كل برنامه و بودجه و طرحهای اقتصادی، مدیركل تشخیص و وصول‌درآمد شهرداری‌تهران پس‌از ادغام دو اداره‌كل تشخیص منابع درآمدی و اداره كل درآمد، عضو و نائب رئیس هیئت مدیره مؤسسه دفاتر خدمات الكترونیكی شهرداری تهران، دبیر کمیته وام سازمان شهرداریهای کشور (1381 الی 1385)، دبیر ستاد عالی درآمد شهرداری تهران (1385 الی 1388)، دبیر ستاد عالی ممیزی املاك شهرتهران (1385 الی 1388)، عضو جامعه مهندسین شهرساز کشور و سازمان نظام مهندسی کشور، رئیس هیئت مدیره شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل ، قائم مقام معاونت خدمات شهری (1388و1389)، معاون برنامه ریزی و توسعه شهری (از مهرماه 1389)و... برخی از سمت های اجرایی وی است .