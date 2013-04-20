به گزارش خبرگزاري مهر، در این مراسم هنرمندان برگزیده و گروه های برتر پس از سه روز اجراهای حماسی و محلی وسنتی معرفی شدند.

در مراسم اختتامیه گروه های مهر وطن از کرمان، سیمره از شهرستان کوهدشت استان لرستان و گروه راز از استان یزد به اجرای برنامه پرداختند.

در اين مراسم از نیوشا بریمانی نوازنده برگزیده کمانچه گروه انوشه یزد و علی امیدی آهنگساز برتر گروه راز یزد تقدير شد.

همچنين در بخش موسيقي سنتي جشنواره، رتبه اول به گروه موسیقی "راز" از استان یزد به سرپرستی علی امیدی اختصاص يافت.

در اين بخش رتبه دوم به رتبه دوم گروه موسیقی "فارابی" از استان همدان به سرپرستی علی آقامحمدی رسيد.