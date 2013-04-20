شهرام پیشه ور در گفتگو با مهر افزود: امسال در 43 هزار و 445 هکتار از اراضی کشاورزی گندم و 14 هزار و 35 هکتار از اراضی جو استان همدان با سن غلات مبارزه شده است.

وی ادامه داد: مبارزه با سن غلات در 30 هزار و 735 هکتار از اراضی گندم دیم و 12 هزار و 710 هکتار از اراضی گندم آبی انجام شد.

مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی استان همدان اظهار داشت: همچنین در هفت هزار و 36 هکتار از اراضی کشت آبی جو و شش هزار و 999 هکتار از اراضی کشت دیم جو مبارزه با سن مادر صورت گرفته است.

پیشه ور بیشترین میزان مبارزه با سن غلات را در کشت آبی گندم با سه هزار و 740 هکتار مربوط به شهرستان اسدآباد و کمترین را با 40 هکتار مربوط به شهرستان بهار دانست.

وی همچنین بیشترین میزان مبارزه با سن غلات را در کشت دیم با هفت هزار و 20 هکتار مربوط به شهرستان همدان و کمترین را با 450 هکتار مربوط به شهرستان بهار دانست.

مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی استان همدان با بیان اینکه بیشترین میزان مبارزه با آفت سن غلات در کشت آبی جو با دو هزار و 175 هکتار مربوط به شهرستان اسدآباد است، عنوان کرد: شهرستان بهار مبارزه با سن غلات در کشت آبی جو نداشته است.

پیشه ور ادامه داد: در کشت دیم جو شهرستان نهاوند با دو هزار و 264 هکتار بیشترین و شهرستان های ملایر و بهار با 110 هکتار کمترین میزان مبارزه با سن غلات را داشته اند.