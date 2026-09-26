به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات تیمی زورخانه‌ای و مهارت‌های فردی نوجوانان کشور گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یادبود شهدای والامقام ایران اسلامی با حضور بیش از ۳۰۰ ورزشکار از ۲۶ استان کشور در تهران برگزار شد.

در بخش تیمی این رقابت‌ها، تیم خراسان جنوبی با اجرای موفق و کسب امتیاز لازم، بالاتر از سایر رقبا قرار گرفت و برای سومین مرتبه متوالی قهرمان کشور شد.

نمایندگان خراسان جنوبی در بخش مهارت‌های فردی نیز عملکرد موفقی داشتند و در مجموع امتیازات این بخش، جایگاه سوم کشور را به دست آوردند.

همچنین علی‌اصغر اکبری با ارزیابی کمیته مربیان به عنوان مربی برتر این دوره از مسابقات معرفی شد.

علی‌اصغر اکبری، محمدحسین خدابخشی و امیرحسین دهقانی هدایت تیم خراسان جنوبی را در این رقابت‌ها برعهده داشتند.

طاها غفاری (مرشد)، امیرعلی یاری (میاندار)، علی مقری، محمدعلی قاسمی، امیرحسین محمودی، ابوالفضل وارسته و محمدعلی قایناتی اعضای تیم خراسان جنوبی در بخش تیمی بودند که موفق به کسب مدال طلا شدند.

در بخش مهارت‌های فردی نیز فرزاد غریبی در رشته کباده، امیرعلی یاری در رشته چرخ چمنی و محمدعلی قایناتی در رشته سنگ به مدال برنز دست یافتند.

همچنین اجرای موفق و کسب امتیازات بالای ارسلان گرگین در رشته سنگ، محمدحسین یعقوبی در رشته کباده و شایان خراشادی‌زاده و محمداحسان باقری در رشته میل‌بازی، مجموع امتیازات تیم خراسان جنوبی را افزایش داد و زمینه‌ساز کسب سکوی سوم مجموع این دوره از مسابقات شد.