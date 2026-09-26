به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست روز شنبه در جریان سفر یک‌روزه خود به شهرستان سراب، از چند طرح مهم گردشگری و اقتصادی بازدید و دو طرح در حوزه‌های تولید و سلامت را افتتاح کرد.

یکی از مهم‌ترین طرح‌هایی که در این سفر مورد بازدید قرار گرفت، پروژه گردشگری پل معلق سراب بود. سرمست در جریان این بازدید از بخش‌های مختلف پروژه دیدن کرد و در جریان آخرین وضعیت عملیات اجرایی و برنامه‌های پیش‌روی این مجموعه قرار گرفت.

بر اساس گزارش مجریان پروژه، پل معلق سراب ۵۸۰ متر طول دارد و به گفته آنان، طولانی‌ترین پل معلق آسیا و سومین پل معلق جهان محسوب می‌شود. این پروژه به عنوان یکی از طرح‌های شاخص گردشگری شهرستان سراب در حال اجراست.

مجریان طرح اعلام کردند که تاکنون حدود ۵۰۰ میلیارد تومان برای اجرای پروژه پل معلق سراب هزینه شده و فاز نخست این مجموعه گردشگری نیز قرار است اوایل سال آینده به بهره‌برداری برسد.

در ادامه این سفر، یک مجموعه تولیدی مرغ گوشتی در شهرستان سراب با حضور استاندار آذربایجان شرقی افتتاح شد.

این واحد در زمینی به مساحت یک هزار و ۸۰۰ مترمربع و با سرمایه‌گذاری ۳۰ میلیارد تومان از سوی بخش خصوصی احداث شده و ظرفیت تولید آن ۲۰ هزار قطعه مرغ گوشتی است.

استاندار آذربایجان شرقی در آیین افتتاح این واحد تولیدی بر ضرورت حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تسهیل فرآیندهای تولید تأکید کرد.

سرمست همچنین به سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی دستور داد مسائل و مشکلات این واحد تولیدی را بررسی کرده و برای رفع موانع موجود اقدامات لازم را انجام دهد.

مرکز جامع سلامت شهدای سلامت افتتاح شد

مرکز جامع سلامت شهدای سلامت سراب نیز با حضور استاندار آذربایجان شرقی به بهره‌برداری رسید.

این مرکز با زیربنای یک هزار و ۵۰۰ مترمربع در سه طبقه احداث شده و برای اجرای آن ۱۵۰ میلیارد تومان اعتبار به ارزش روز هزینه شده است.

مرکز جامع سلامت شهدای سلامت با حضور ۱۶ نفر از پزشکان، ماماها، پرستاران و کارشناسان سلامت، خدمات بهداشتی و درمانی مورد نیاز مراجعان را در حوزه‌های مختلف ارائه خواهد کرد.

استاندار آذربایجان شرقی در آیین افتتاح این مرکز، بر ضرورت تقویت نظام ارجاع و ساماندهی فرآیند ارائه خدمات سلامت تأکید کرد و گفت: توسعه زیرساخت‌های حوزه سلامت باید همزمان با ارتقای کیفیت خدمات و توجه به نظام ارجاع دنبال شود.

بازدید از مجتمع آب‌درمانی اردها

سرمست همچنین در جریان سفر به سراب از مجتمع آب‌درمانی اردها بازدید کرد و در جریان ظرفیت‌ها، روند فعالیت و مسائل این مجموعه قرار گرفت.

این مجتمع در زمینی به مساحت ۶۰۰ مترمربع احداث شده و برای اجرای آن **۲۳۵ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری** صورت گرفته است.

مجتمع آب‌درمانی اردها با هدف توسعه ظرفیت‌های گردشگری و آب‌درمانی شهرستان سراب راه‌اندازی شده و زمینه اشتغال مستقیم ۱۲ نفر را فراهم کرده است.

استاندار آذربایجان شرقی در این بازدید ضمن بررسی بخش‌های مختلف مجتمع، در جریان ظرفیت‌های موجود و مسائل مرتبط با فعالیت این مجموعه قرار گرفت.

سفر یک‌روزه استاندار آذربایجان شرقی به سراب در حالی انجام شد که همزمان با بررسی روند اجرای طرح‌های گردشگری، اقتصادی و بهداشتی، بر حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، رفع موانع تولید و تقویت زیرساخت‌های خدماتی این شهرستان تأکید شد.