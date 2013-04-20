به گزارش خبرنگار مهر، امامعلی کرمی بعدازظهر شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان همدان که در مدرسه نمونه دولتی شهید حجه فروش برگزار شد، گفت: از جمعیت 9 هزار و 881 نفری عشایر استان همدان تعداد پنج هزار و 259 نفر بیسواد بوده که شامل سه هزارو 115 مرد و دو هزار و 144 زن است.

وی با بیان اینکه سالانه 140 نفر جمعیت واجب التعلیم به این قشر افزوده می شود، عنوان کرد: جمعیت شش تا 9 سال شامل 896 دختر و پسر بیسواد و جمعیت 10 تا 49 سال عشایر نیز شامل چهار هزار و 363 مرد و زن بی سواد است.

کرمی اظهار کرد: جمعیت عشایر استان همدان در شهرستان های ملایر، تویسرکان، اسد آباد و همدان وبهار ییلاق می کنند.

وی با بیان اینکه در استان همدان، برای آموزش کودکان عشایری معلم همراه در نظر گرفته نشده، عنوان کرد: حدود 30معلم از استان خوزستان همراه عشایر وارد استان های همدان و ایلام شده تا امتحانات پایان سال تحصیلی از آنان گرفته شود.

وی به ایجاد زمینه و بسترهای لازم برای آموزش عشایر استان تاکید کرد و گفت: امور عشایر استان همدان هرگونه آمادگی را در خصوص همکاری برای تامین سرباز معلم و یا معلم سیار برای باسوادی عشایر این استان دارد.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان نیز در این جلسه گفت: برخی از عشایر استان یکجا نشین بوده و در یک محل ثابت شده اند.

محمد رضا همتی در ارتباط با کوچ عشایر افزود: عشایر ییلاق را در استان همدان به سر می برند که از 15 اردیبهشت آغاز و تا 15 آبان ادامه دارد.

وی ادامه داد: با توجه به زمان حضور عشایر در استان همدان بحث آموزش و سواد آموزی آنها بسیار دشوار بوده، چراکه این فصل برای عشایر فصل کاری محسوب می شود.