به گزارش خبرنگار مهر، حسين صادق عابدين شنبه شب در مراسم يادروز سعدي گفت: هرساله كه كردگار هستي در گام نخست فروردين را برمي انگيزد در گام دوم آفرينش به ارديبهشت مي رسد كه طليعه آن با نام ابرمرد شعر و ادب سعدي شيرازي شروع مي شود.

وي ادامه داد: سعدي پژوهان و ادب پژوهان بر اين باروند كه شعر سعدي تمامي فارسي دانان و سعدي دوستان را مديون خود مي داند.

استاندار فارس با اشاره به اينكه يكي از ويژگيهاي كارنامه ادبي سعدي را ممتنع و سهل بودن اشعار وي است، اظهار داشت: به عبارتي اشعار اين شاعر را سهل و آسان مي گويند، زمانيكه شعر سعدي را مي خوانيم به گونه اي ساده است و زمانيكه بخواهيم مانند او شعر بسراييم سخت و دشوار است.

صادق عابدين يكي از مزيتهاي شعر سعدي را فراگير بودن دانست و اظهار داشت: فراگير بودن اشعار سعدي به گونه ايست كه همه را شيفته خود كرده است.

استاندار فارس ادامه داد: اگر سخنوران و اديبان فارسي هر يك در يك نوع ادب و قالب شعر به حد اعلي رسيدند سعدي ذوق ادبي خود را در تمامي قالبها آزموده تا آنجا که سعدي در شعر و نثر در قله دست نيافتني است.

وي با تاكيد بر اينكه اشعار سعدي جهاني پاك و عاشق را از انسان بيان مي كند، افزود: اگر به اشعار سعدي در حوزه انسان توجه شود بسياري از مباحث پيرامونمان حل خواهد شد.

صادق عابدين با اشاره به اينكه سعدي شناسي همواره در حال رويش و زايش است، ادامه داد: هر ساله در دانشگاه هاي دنيا پژوهشهايي در خصوص سعدي و اشعار اين شاعر شكل مي گيرد.