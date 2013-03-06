مروری بر کتاب «فداییان اسلام به روایت تصویر»/ اعدام انقلابی سپهبد رزم آرا

به گزارش خبرگزاری مهر، امروز 16 اسفند ماه برابر است با اعدام انقلابی سپهبد رزم آرا توسط فدائیان اسلام. سپهبد علي رزم‏ آرا در سال 1280ش به دنيا آمد و در هفده سالگي وارد مدرسه نظام شد. وي پس از احراز درجه افسري، به اقتضاي زمان، در چند زد و خورد داخلي شرکت کرد و به همين دليل ارتقاء درجه يافت. رزم‏ آرا در سال‏هاي بعد مدارج ترقي را پيمود تا اينکه پس از تبعيد رضاخان به رياست ستاد ارتش رسيد. در زمان صدارت قوام، شاه براي از بين بردن نخست‏ وزير و سقوط دولت وي، به هر کسي متوسل مي‏ شد و به همه وعده صدارت مي‏ داد. رزم‏ آرا در زمره افرادي بود که شاه به او وعده نخست‏ وزيري داده بود. رزم‏ آرا با اتکا به قول شاه و با پشت پا زدن به عنايات قوام نسبت به خود، درصدد تضعيف دولت برآمد.

وي از آن پس تصميم به احراز صدارت گرديد تا اينکه در پنجم تيرماه 1329، فرمان نخست‏ وزيري گرفت. سپهبد علي رزم آرا، به عنوان ژنرال ارتش رژيم شاه و عنصر سرشناس دولت استعماري انگليس هنگامي که به نخست وزيري کشور رسيد با ملي شدن صنعت نفت ايران به شدت مخالفت مي‏ کرد و قصد داشت با سرکوب نهضت مردم، تا جايي که ممکن است به اربابان خود خدمت کند. خيانت‏ها و انحرافات علني رزم آرا در سياست و امور مملکتي سبب شد تا روحانيون و مردم به مخالفت جدي و صريح با او بپردازند، لذا فداييان اسلام به اين تشخيص رسيدند که اگر اين عنصر وابسته از ميان برداشته نشود، در نهضت مردم اختلال حاصل مي‏ گردد. به همين جهت شهيد خليل طهماسبي از سوي جمعيت فداييان اسلام مأمور ترور رزم‏ آرا گرديد و سرانجام وي را در شانزدهم اسفند 1329ش به هلاکت رساند.

اعدام انقلابي وي در واقع هشداري به برخي نمايندگان مجلس شانزدهم بود که به دليل وابستگي به انگليس، مانع از ملي شدن صنعت نفت در ايران مي‏ شدند. به همين جهت، به فاصله کوتاهي پس از حرکت انقلابي اعدام رزم آرا، طرح ملي شدن صنعت نفت در کميسيون نفت مجلس، مورد تأييد و تصويب قرار گرفت.

به همین مناسبت مؤسسه فرهنگی هنری و انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی اقدام به معرفی یکی از منشورات خود که مرتبط با این موضوع می باشد و قبلا به چاپ رسیده است کرده است. این مؤسسه در راستای اهداف خویش، اقدام به چاپ مجموعه ‏تصاویری از سیر مبارزاتی فداییان اسلام نموده است. تصاویر موجود با حفظ محوریت جمعیت فداییان اسلام مشتمل بر مراحل شكل‏ گیری، مبارزات، محاكمات و شهادت اعضای برجسته‏ آن جمعیت است كه امیدواریم مورد استفاده جامعه‏ علمی و دوستداران تاریخ معاصر ایران قرار گیرد.

معرفی اجمالی کتاب «فداییان اسلام به روایت تصویر» تدوین ابراهيم عباسي

در راستای مبارزات تاریخی ملت ایران علیه جریان‏های هویت‏ شكن ضد دینی، استبداد داخلی و قدرت‏های مداخله‏ گر خارجی، جنبش شیعی و ایدئولوژیك فداییان اسلام دارای جایگاه ویژه واهمیت فوق العاده‏ ای است. جمعیت فداییان اسلام به رهبری نواب صفوی در طول بیش از 10 سال فعالیت سیاسی و انقلابی خود علیه رژیم شاه و دولت‏های وابسته به آن، حامل دستاوردهای برجسته‏ ای ازجمله، ملی شدن صنعت نفت در ایران شدند.

هرگاه مبارزات نفت در فرایند خود دچار انسداد می‏ شد، اقدامات به موقع فداییان معادلات را به هم می‏ ریخت؛ چنان‏كه سرانجام منجر به ملی شدن صنعت نفت در نهم اسفند ماه 1329 شد. فداییان اسلام با طرح اندیشه‏ حكومت اسلامی بر دیگر رویكردهای فرهنگ سیاسی تشیع كه به فراخور شرایط سیاسی ـ اجتماعی جامعه اتخاذ می‏ شد، مرحله‏ نوینی را گشودند.

در میان چالشگران رژیم پهلوی، فداییان اسلام به لحاظ برخورداری از توانمندی، شجاعت، شهامت، بی‏ اعتنایی به دنیا و مظاهر دنیوی و شیفتگی بسیار به عنصر آرمانی و ایده‏ آل شهادت‏ طلبی، موجب ماندگاری فرهنگ خاصی در میان جوانان مسلمان شدند و سال‏ها پس از خود الهام‏ بخش اقدامات انقلابی شدند.

جمعیت فداییان اسلام نه تنها كارآمدی، بلكه مشروعیت سیستم سیاسی عصر خود را به چالش طلبیدند و ضمن پرهیز از هرگونه رویه‏ سازشكارانه و تقابل با هر رویكرد محافظه كارانه، تعامل را صرفاً در هماهنگی با روش رادیكال خویش جست‏ وجو می‏ كردند. با آغاز نهضت سرنوشت‏ ساز امام‏ خمینی(ره) در دهه‏ 1340، بقایای فداییان اسلام كه با شكل تكامل یافته و مترقیانه‏ تری از مبارزه روبه‏ رو شدند، مشتاقانه به نهضت امام خمینی(ره) پیوستند. نظریه‏ ولایت فقیه كه منبع قدرت خویش را از جایگاه رفیع مرجعیت كسب می‏ كرد، در ساماندهی هیئت‏های مؤتلفه‏ اسلامی و بازماندگان فداییان اسلام، نقش مهمی ایفا كرد.