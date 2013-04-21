تور دوچرخه سواری آذربایجان از یکم خرداد شروع می شود/ اعلام مسیرهای تور بیست و هشتم

ناصر هوشیار در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام خبر فوق افزود: بیست و هشتمین دوره تور بین المللی دوچرخه سواری آذربایجان از روز یکم تا ششم خرداد به میزبانی استان های آذربایجان شرقی و غربی برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به نهائی شدن مسیرهای تور بیست و هشتم، اظهار داشت: این دوره تور دوچرخه سواری بین المللی آذربایجان در شش مرحله برگزار خواهد شد که در مرحله نخست رکابزنان مسیر 128 کیلومتری تبریز به مراغه را طی خواهند کرد.

هوشیار ادامه داد: مرحله دوم در مسیر مراغه به ارومیه و به مسافت 194 کیلومتر خواهد بود و در مرحله سوم نیز دوچرخه سواران مسیر ارومیه به خوی را به مسافت 126 کیلومتر رکاب خواهند زد. مرحله چهارم مسیر خوی به منطقه آزاد ارس به مسافت 152 کیلومتر و مرحله پنجم مسیر 191 کیلومتری منطقه آزاد ارس به طرف پیست اسکی سهند تبریز برگزار خواهد شد.

وی افزود: مرحله پایانی تور بیست و هشتم نیز در داخل شهر تبریز به صورت کریتیریوم و به مسافت 100 کیلومتر انجام خواهد شد.

بیست و هشتمین دوره تور دوچرخه سواری بین المللی آذربایجان از یکم تا ششم خرداد 92 در 870 کیلومتر و در بالاترین سطح تورهای آماتوری جهان سطح 2-2 با جایزه 65 هزار یورویی برگزار خواهد شد.

"جمال الدین محمود" از کشور مالزی ناظر اتحادیه جهانی دوچرخه سواری بر بیست و هشتمین دوره تور دوچرخه سواری بین المللی ایران (آذربایجان) خواهد بود و "نورمن شل مردین" از انگلستان مشاور فنی تور برای دومین سال متوالی ، "لودیگ گالاند" از فرانسه نماینده شرکت فتوفینیش ، "مارتین بروین" از هلند برای سومین سال متوالی و مجید ناصری از ایران داوران بین المللی و رسمی اتحادیه جهانی دوچرخه سواری در این دوره حضور خواهند داشت.