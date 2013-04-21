به گزارش خبرگزاری مهر، "اووه هالباخ"، کارشناس مسائل قفقاز و روسیه در موسسه علم و سیاست برلین در گفتگو با روزنامه سوئیسی "تاگس انسایگر" به بررسی انگیزه های ممکن مظنونین حادثه تروریستی بوستون پرداخته و اظهار داشت: اینکه برادران چچنی تیمورلنگ" و "جوهر" تزارنایف به "امارت اسلامی قفقاز" که از سال 2007 در شمال این کشور تاسیس شده یا به جنبش ملی سکولار چچن همکاری داشتند در ابتدا همه حدس و گمان است. این دو برادر به ندرت ارتباطی با محل تولد خود داشته اند و از سال 2002 در آمریکا زندگی می کرده اند.

وی در بخش دیگری از این گفتگو در پاسخ به این پرسش که آیا می تواند مسئله ارتباط مظنونین با القاعده وجود داشته باشد اظهار داشت: برخی چچنی ها هستند که روابطی با القاعده دارند و در اردوگاههای آموزش تروریستها در افغانستان و پاکستان حضور دارند. این گونه تروریستهای اسلامگرا تقریبا در همه قسمت‎های دنیا وجود دارند. اما بیوگرافی این دو برادر مظنون به حادثه تروریستی در بوستون به چنین مناسباتی اشاره نمی کند.

این کارشناس آلمانی در بخش دیگری از این گفتگو در پاسخ به این پرسش که چرا آمریکا هدف چنین حمله تروریستی قرار گرفت گفت: هر دو برادرمدتهاست که در آمریکا بوده اند. در ابتدا گفته می شد یک سال اما منابع دیگر از حضور طولانی مدت آنها در ایالات متحده سخن گفته اند. هنوز جمع آوری اطلاعات در این زمینه در جریان است.

وی در ادامه در پاسخ به این پرسش که آیا می تواند حادثه بوستون را به عنوان علامتی برای بین المللی شدن تروریستهای چچنی ارزیابی کرد گفت: ممکن است. سازمانهای امنیتی روسی خود را برای این مسئله آماده می کنند.