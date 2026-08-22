بازآفرینی شهری؛ تنها راه مقابله با فرسودگی ۸۵۰ هکتار بافت تاریخی میبد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید بهارستانی با بیان اینکه شهرداری در ۵۸ ماه گذشته اقداماتی در حوزه مدیریت شهری، عمرانی، میراث فرهنگی، ترافیکی، آتش نشانی، فرهنگی و اجتماعی داشته است گفت: در طول این ایام، مصوبات شورای ترافیک را با رفع نقاط حادثه خیر در اولویت قرار دادیم.
وی افزود: تجهیزات آتش نشانی توسعه یافت و برنامههای فرهنگی و ورزشی را به اجرا گذاشتیم، همچنین خدمات شهرداری را عدالت محور در همه نقاط شهر پیش رفت.
بهارستانی رسانه را پل بین مردم و مسئولین در بیان مطالبات و مشکلات و چراغ راهی برای مسئولین در ادامه مسیر خدمت خواند و گفت: خبرنگاران در طول این مدت، اقدامات شهرداری را در بازپیرایی خیابانها، زیرسازی، روسازی، سنگفرش، روشنایی و توسعه فضای سبز و آزادسازیها اطلاع رسانی کردند.
شهردار میبد ایمنسازی معابر را از مهمترین اقدامات مدیریت شهری خواند و گفت: یکی از دغدغههای اصلی شورا و شهرداری، کاهش مشکلات ترافیکی و افزایش ایمنی شهروندان بود که با همکاری فرمانداری، شورای ترافیک و مجموعه مدیریت شهری اقدامات مؤثری در این زمینه انجام شد.
وی با بیان اینکه برخی نقاط حادثهخیز میبد سالها بهعنوان مشکلات مزمن شهری باقی مانده بود و حتی بیش از یک دهه برای رفع آنها اقدام جدی صورت نگرفته بود افزود: اما با همراهی شورا، شهرداری و سایر مسئولان، بخش قابل توجهی از این نقاط ساماندهی شد.
بهارستانی گفت: شهرداری در حوزه آتشنشانی، توانست یک ایستگاه به تعداد ایستگاهها بیافزاید و ماشینآلات و تجهیزات مختلفی خریداری و به ناوگان آتشنشانی اضافه کند.
وی خاطرنشان کرد: با وجود اقدامات انجامشده در سالهای اخیر، حجم کارهای باقیمانده در شهر میبد همچنان بسیار زیاد است.
شهردار میبد با بیان اینکه شهرستان میبد شهری گسترده و تاریخی است و با وجود اینکه در سالهای اخیر اقدامات عمرانی قابل توجهی انجام شده، هنوز برخی معابر نیازمند آسفالت و بازپیرایی هستند و در بعضی نقاط نیز معابر خاکی وجود دارد.
بهارستانی آسفالت معابر را از ابتداییترین مطالبات شهروندان دانست و گفت: یکی از خواستههای مهم مردم این است که بتوانند از یک مسیر مناسب و آسفالتشده به منزل خود دسترسی داشته باشند و تکمیل این خدمت همچنان یکی از ضرورتهای مدیریت شهری است.
شهردار میبد توسعه پارکها و فضای سبز را از دیگر نیازهای جدی شهرستان میبد عنوان کرد و گفت: شهر به پارک و فضای سبز بیشتری نیاز دارد و برای تأمین آب مورد نیاز فضای سبز نیز تلاشهایی برای حفر و اضافه کردن یک حلقه چاه انجام شد که تاکنون به نتیجه نرسیده است که باید تأمین آب فضای سبز باید در اولویت قرار گیرد و این موضوع با جدیت در آینده پیگیری خواهد شد.
وی در ادامه بر ضرورت توجه جدی به بازآفرینی و احیای بافت تاریخی میبد تأکید کرد و گفت: میبد ظرفیت بسیار ارزشمندی در حوزه میراث تاریخی دارد و بخشهایی از بافت تاریخی شهر در معرض فرسودگی و از بین رفتن قرار گرفته است.
بهارستانی با تاکید بر بازآفرینی شهری گفت: وضعیت ۸۵۰ هکتار بافت تاریخی شهرستان میبد نگران کننده است، این درحالی است که این ظرفیت میتواند در چارچوب برنامههای توسعه پایدار استان یزد، میبد را به یکی از شهرهای پیشتاز در حوزه بازآفرینی و احیای بافت تاریخی تبدیل کند.
وی خاطرنشان کرد: میبد به دلیل پیشینه تاریخی و ظرفیتهای فرهنگی خود، شهری خاص و شناختهشده در کشور است و باید با برنامهریزی دقیق، این ظرفیت برای توسعه پایدار شهر مورد استفاده قرار گیرد.
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