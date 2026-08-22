دستگیری ۵۸ خرده فروش مواد مخدر در اردبیل

سردار عادل منیر در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه امنیت و آرامش مردم خط قرمز پلیس است؛ از اجرای مرحله بیست و نهم طرح آرامش در شهر خبر داد و اظهار کرد: افزایش احساس امنیت فردی و اجتماعی، پاسخگویی به درخواست ها و مطالبات مردم، توسعه نشاط اجتماعی و ناامن کردن فضای جامعه برای مجرمان از اهداف مهم اجرای این طرح است.

وی افزود: برخورد با خرده فروشان مواد مخدر و جمع آوری و ساماندهی معتادان متجاهر از رویکردهای این طرح بوده؛ که به مدت ۴ روز توسط ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر و همکاری عملیاتی ماموران کلانتری ها و پاسگاه های انتظامی استان اردبیل اجرا شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان اردبیل با اشاره به دستاوردهای اجرای این طرح گفت: دستگیری ۳۰۰ معتاد و معتاد متجاهر، ۵۸ خرده فروش مواد مخدر، کشف ۴۹ کیلو و ۶۶۲ گرم انواع مواد مخدر و دستگیری ۴ قاچاقچی از دستاوردهای مهم اجرای این طرح است.