به گزارش خبرنگار مهر، در بخش تیمی این مسابقات 11 تیم حضور دارند که ملی پوشان ایران در نخستین گام به دیدار امارات رفتند. امارتی که از جودوکاران مولداویایی بهره می‌بردند، در این دیدار 3 بر 2 مغلوب تیم ملی ایران شدند. ملایی و قاسمی‌نژاد نتیجه را به حريف واگذار کردند اما مرادی، محجوب و نوری‌زاده نیز رقبا را شکست دادند.

تيم ملی جودو ایران پس از برتری در این دیدار مقابل كر‌ه‌جنوبی تن به شکست داد و به گروه بازنده‌ها رفت. نوری‌زاده، علی‌اكبری، قاسمی‌نژاد، مرادی و محجوب در اين ديدار بازنده تاتامی را ترك كردند.

در گروه بازنده‌ها تيم ملی جودو ایران ابتدا به ديدار چين تايپه رفت و 3 بر 2 حريف خود را شكست داد. بهراميان و علی‌اكبری در اين ديدار بازنده شدند. مرادی، قاسمی‌نژاد و محجوب هم رقبای خود را با ضربه فنی شكست دادند.

تيم ملی كشورمان که شانس کسب مدال برنز را دارد، در پیکار بعدی خود به مصاف قزاقستان خواهد رفت و در صورت پیروزی عنوان سومی را کسب خواهد کرد.