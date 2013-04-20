به گزارش خبرنگار مهر، آرش میراسماعیلی بعد از پایان رقابتهای جودو قهرمانی آسیا در بخش انفرادی ضمن بیان مطلب فوق افزود: جودو ایران مسیر خود را برای شکوفایی و رسیدن به آینده‌ای روشن پیدا کرده است. ما برای آنکه بتوانیم در آینده حضوری موفق در مسابقات مهم جهانی و آسیایی داشته باشیم، باید میدان را در اختیار جوانان قرار دهیم؛ کاری که در بانکوک انجام شد و عنوان چهارمی آسیا نتیجه یک کار گروهی بود.

وی افزود: هر چند از سبک وزن‌های تیم ملی انتظار بیشتری داشتیم ولی واقعا جوانان تیم مبارزات خوبی را به نمایش گذاشتند. ملایی استحقاق کسب مدال را داشت و مقابل دو قهرمان المپیک مردانه جنگید .پهلوانی با وجود سن کم در پیکار با یک جودوکار عنوان دار، با اخطار بازنده شد. با تجربه‌های تیم هم که دو مدال کسب کردند تا تیم ما بازهم در جمع مدعیان آسیا عرض اندام کند.

مدیر تیم‌های ملی جودو با اشاره به سطح فنی بالای این دوره از مسابقات خاطرنشان کرد: معمولا رقابتهایی که بعد از المپیک برگزار می‌شود، ویژگی‌های خاص خود را دارد و کشورهای مدعی برای موفقیت در المپیک بعدی نفرات جدیدی را مورد آزمایش قرار می‌دهند. واقعا مسابقات خوب و سطح بالایی را شاهد بودیم.

میراسماعیلی با اشاره دوباره به جوانگرایی در تیم ملی تصریح کرد: در این مسابقات به دنبال کسب نتیجه نبودیم، باید در جایی و یا میدانی به جوانانی که در میدان‌های داخلی مبارزات خوبی به نمایش می‌گذارند، اعتماد کنیم. این جوانان باید با حضور در مسابقات معتبر و تورنمنت‌های سطح بالای دنیا با جودوکاران صاحب عنوان تنه به تنه مبارزه کنند تا راه پیروزی و رسیدن به مدال را پیدا کنند.

وی اضافه کرد: همانطور که پیش از این هم گفتم، جودو ایران در حال پوست اندازی است و عبور از این موقعیت بدون شک تبعاتی دارد که با قبول آن به دنبال ساختن پایه‌های قدرتمندی برای جودو کشور هستیم.

مدیر تیم‌های ملی جودو در پایان گفت: جودو ایران توانایی تبدیل شدن به یکی از قدرت‌های برتر آسیا و جهان را دارد، به شرط آنکه از شکست‌ها نترسیم و نتیجه‌گرا نباشیم. از همه می‌خواهیم که ما را در این راه کمک کنند تا در مسیری که جودو انتخاب کرده، بتوانیم موفق باشیم.

تیم ملی جودو ایران در رقابتهای قهرمانی آسیا با کسب یک نشان طلا توسط جواد محجوب، یک مدال برنز توسط امیرقاسمی‌نژاد، یک عنوان پنجمی توسط سعید ملایی و دو عنوان هفتمی محمد جمالی و جعفر پهلوانی در بخش مردان بعد از تیم‌های ژاپن، کره‌جنوبی و قزاقستان عنوان چهارم را کسب کرد.

