گروه رستاک در کنسرت اراک هنرنمایی می کنند

رضا ربیعی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این کنسرت با همکاری انجمن موسیقی استان و موسسه فرهنگی هنری مهر ایرانیان در مجتمع ستارگان اراک برگزار می شود.

وی افزود: این برنامه هر شب در دوسانس اجرا می شود که سانس اول ساعت 18تا 19:30 و سانس دوم ساعت 21 تا 22:30 است.

ربیعی با اشاره به اینکه سیامک سپهری سرپرست و نوازنده تار گروه رستاک است، اظهار کرد: دیگر اعضای گروه به ترتیب فرزاد مرادی خواننده و نوازنده سه تار، بهزاد مرادی خواننده و نوازنده دف، محمد مظاهری و مائده دوستی نوازنده کمانچه، اکبر اسماعیلی پور نوازنده تار، سارا نادری نوازنده دو تار و ناقاره، پیران مهاجر نوازنده عود، نگار اعزازی و نیما نیک طبع نوازنده دف و دایره، امید مصطفوی نوازنده تنبک، دانوش اسد پور نوازنده سنتور، یاسر نوازنده گرجی نوازنده سازهای بادی ، سپهر سعادتی نوازنده کنترباس و یاور احمدی نوازنده دف هستند.

وی ادامه داد : بلیت های این کنسرت 30 هزار، 35 هزار، 40 هزار و 45 هزار تومانی هستند و برای اعضای انجمن موسیقی استان بلیت تخفیفی در نظر گرفته شده است.

گفتنی است گروه رستاک از سال 76 فعالیت خود را آغاز کرده است و همه اقوام من، رنگواره‌های کهن و سورنای نوروز از جمله آثار این گروه است.