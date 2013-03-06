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۱۶ اسفند ۱۳۹۱، ۱۹:۱۹

20 و 21 اسفند

شهرام ناظری با گروه فردوسی به اراک می آید

شهرام ناظری با گروه فردوسی به اراک می آید

اراک- خبرگزاری مهر: استاد و خواننده بزرگ موسیقی سنتی کشور به همراه گروه فردوسی برای اجرای کنسرت دو روزه به اراک می آید.

مسئول انجمن موسیقی استان مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این کنسرت روزهای 20 و 21 اسفند در اراک برگزار می شود.

رضا ربیعی سرپرست گروه و خواننده، به همراه 10 نفر از اعضای گروه فردوسی از ساعت 8 تا 10 شب در سالن ورزشی امام خمینی (ره) به اجرای برنامه می پردازند.

وی افزود: فرید الهامی آهنگساز و نوازنده تنبور، صابر نظرگاهی تار و دیوان، سعید نایب محمدی عود، فرنود الهامی تنبور، مهراب اسرافیلی تنبور، آرمان دکه ای تار، فرهاد صفری تنبک و سازهای کوبه ای،  شهریار نظری دف و یونس پانژاد کمانچه هستند.

ربیعی بیان کرد: علاقمندان برای تهیه بلیت می توانند به انجمن موسیقی، آموزشگاه موسیقی موسوی ها، کتاب طلوع، آموزشگاه موسیقی راز و نیاز، آموزشگاه موسیقی صبا و گالری موسیقی عرفان است.

کد مطلب 2013393

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