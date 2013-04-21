سفر یک هفته ای هیگل به خاورمیانه/ایران و سوریه در صدر برنامه ها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "چاک هیگل" در سفر به خاورمیانه در تل آویو، اردن، عربستان سعودی، مصر و امارات متحده عربی توقف خواهد داشت.

مهمترین محورهای مذاکرات وزیر دفاع آمریکا در سفر به خاورمیانه موضوعاتی چون ادامه بحران در سوریه، برنامه هسته ای ایران و فروش 10 میلیارد دلار تسلیحات نظامی از سوی آمریکا به عربستان، امارات و رژیم صهیونیستی خواهد بود.

سفر هیگل به سرزمین های اشغالی با توجه به انتقادت وی از رژیم صهیونیستی و مخالفت با تحریم ایران در زمانی که او از سناتورهای آمریکا محسوب می شد، موجب شده تا سفر وزیر دفاع ایالات متحده به سرزمین های اشغالی دارای اهمیت ویژه ای باشد.

علاوه بر آن هیگل زمانیکه از سناتورهای آمریکا محسوب می شد از گروه های مقاومت همچون حزب الله و حماس نیز حمایت کرده بود. همین عوامل موجب شدند تا در زمان بررسی صلاحیت هیگل برای تصدی پست وزارت دفاع آمریکا، صهیونیست ها مخالفت زیادی را با وی انجام دهند.

گذشته از این مسائل، سفر هیگل به خاورمیانه در شرایطی انجام می شود که دیروز شنبه آمریکا از نهایی شدن قرارداد فروش 10 میلیارد دلار تسلیحات جدید و پیشرفته نظامی به عربستان، امارات و رژیم صهیونیستی خبر داده بود.

همانطور که اشاره شد موضوع سوریه نیز در میان موضوعات اصلی گفتگوهای هیگل در خاورمیانه قرار دارد و همزمان با این سفر، آمریکا از افزایش کمک‎های خود به شورشیان سوری خبر می دهد و "جان کری" وزیر خارجه آمریکا از اهدای 123 میلیون دلار کمک های مالی جدید به تروریست های فعال در سوریه سخن می گوید.

در مورد ایران نیز، با توجه به آنکه رژیم صهیونیستی هموراه مخالف استفاده از دیپلماسی برای حل پرونده هسته ای جمهوری اسلامی بوده و در این راه در سال گذشته چند نوبت با واشنگتن به مشکل خورد، سفر هیگل به سرزمین های اشغالی و دیدار با مقامات رژیم صهیونیستی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

ایران در آخرین دور از مذاکرات خود با کشورهای 1+5 که در فروردین ماه سال جاری در آلماتی برگزار شد، پیشنهادت جدیدی را ارائه کرد و نمایندگان این شش کشور قرار شد تا با پایتخت های کشورهای خود در مورد این پیشنهادات جدید رایزنی کنند.

به نظر می رسد هیگل در دیدار با مقامات رژیم اسرائیل در مورد این پیشنهادات جدید ایران نیز با آنها گفتگو خواهد کرد.