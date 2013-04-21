دولتمردان آمریکا با اقدامات تروریستی ذهن مردم را از مشکلات اقتصادی مغفول می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، متن بیانیه بسیج دانشجویی دانشگاه تهران در واکنش به انفجار بوستون آمریکا به شرح زیر است:

بسمه تعالی

انفجار میدان کامبلی و کتابخانه جان اف کندی شهرهای بوستون و تگزاس که باعث ایجاد موج عظیم رسانه ای در جهان شد، همگان را در این فکر فرو برد که ابن بار دولت مردان آمریکایی انگشت اتهام را به سمت چه کسانی نشانه خواهند گرفت.

چرا که جهانیان از این دست حوادث خود ساخته در امریکا خاطره خوشی در اذهان ندارند و آنان را به یاد حادثه 11 سپتامبر و کشتار مردم مظلوم افغانستان به بهانه براندازی گروه تروریستی و دست پرورده خود، القاعده می اندازد و خوب می دانند این سیاست نخ نما شده سیاستمداران امریکایی و صهیونیسم بین الملل است که از این طریق با ناامنی در جهان به دنبال تامین امنیت مالی و سیاست خصمانه و جهانخوارانه خود هستند.

آنان می خواهند با این حرکات با ابزار رسانه ای که در دست دارند به مظلوم نمایی بپردازند تا از این راه مردم امریکا را از مشکلات مالی که گریبانگیر دولت شده مغفول نمایند و همچنین سیاست های شکست خورده را در خاورمیانه و نیز اقدامات ضد حقوق بشری خود همچون مجهز کردن رژیم جعلی صهیونستی به کلاهک های هسته ای که سگ نگهبان منافع استکبار جهانی به سرکردگی امریکا و صهیونسم بین المللی است را توجیه نمایند، و از سوی دیگر زمینه ای را فر اهم نمایند که اقناع کننده افکار عمومی مردم دنیا در سیاست های اعمالی خویش در قبال سوریه و بحرین و احتمالا کره شمالی و یا کشوری دیگر باشد.

آنچه پس از یازده سپتامبر 2001 در جهان اتفاق افتاد، خلق سناریویی جدید از سوی آمریکا با عنوان خاورمیانه بزرگ بود تا از این مسیر اهداف استعماری خود را در کانونی ترین منطقه جهان،منطقه مهم خاورمیانه دنبال کند. اما حوادث روی داده مهر بطلانی بر اهداف پوشالی استکبار جهانی بود.

بیداری اسلامی در کشورهای خاورمیانه و اعتراضات مردمی گسترده در کشورهای اروپایی، نشان از شکست برنامه های آمریکایی- صهیونیستی در جهان داشت و طرح خاورمیانه بزرگ دیگر نسخه منسوخ شده به حساب می آمد.

منطق برگرفته از دین مبین اسلام در نظام مقدس جمهوری اسلامی و محکوم نمودن کشتار انسان های بی گناه در بوستون و تگزاس که قربانی اهداف شوم سیاست های توسعه طلبانه سیاستمداران کشورشان برای غارت و استثمار جهان شدند در کنار مردم مسلمان پاکستان،عراق و سوریه که آنان نیز به عنوان انسان در چنین حوادثی و در سکوت رسانه ای قتل عام می شوند از سوی رهبر معظم انقلاب ، نشان از تکریم ارزش والای انسانی در متن سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران دارد که این منطق یکی از دلایل تاثیر گذاری گفتمان و کلام جمهوری اسلامی در بین ملت های آزاده جهان می باشد.

امریکا و سرسپردگان آن باید بدانند که دیگر دوران استعمار، استثمار و استحمار ملت ها بسر آمده و از نشانه های آن خشم و انزجار ملت های خاورمیانه ، شمال افریقا و حتی مردم خود آن کشورها از حکام دست نشانده غرب و سیاست مداران وفادار به صهیونیست است که این خشم همچون موجی پایه پوشالی استکبار جهانی را به لرزه درآورده است و بهتر است این جهانخواران به جای اینکه به دنبال ناامنی ساختگی در داخل کشور خود برای توجیه سیاست های جهانی خود باشند و مقدمات کشتار مردم بیگناه را فراهم نمایند، به سیاست های ضدبشری خود در بحرین و پاکستان ، عراق و سوریه بیندیشند و بدانند که جهان تشنه عدالت و برابری است که ایران اسلامی نویدبخش و پرچمدار این رسالت بزرگ است.