بازداشت دو نفر در کانادا و آغاز سناریوئی خطرناک علیه ایران

به گزارش مهر، سی.ان.ان به نقل از یکی از مقامات امریکایی از بازداشت دو نفر در کانادا خبر داد که سعی داشتند با حمایت القاعده عملیاتی را در این کشور انجام داده و قطار مسافری مسیر کانادا به آمریکا را از مسیر خارج کنند.

نکته عجیب در خصوص این دو فرد بازداشت شده آن است که متهم به ارتباط با شاخه القاعده در ایران شده اند.

در همین خصوص روزنامه لس آنجلس تایمز در گزارشی مدعی شد: ارتباط افراد بازداشت شده در کانادا با شاخه القاعده در ایران موجب شگفتی کارشناسانی شده که روند تحرکات القاعده در خاورمیانه را زیر نظر دارند.

"باربارا اسلاوین" از کارشناسان ارشد شورای آتلانتیک در این باره می گوید: صراحتا می گویم که من اینگونه فکر نمی کنم. اگر ارتباطی میان ایران و القاعده باشد ارتباطی بسیار ضعیف است.

تصویر منتشر شده از حادثه کانادا

اسلاوین در ادامه گفت: ایران و القاعده رابطه سردی با هم دارند . ایران یک کشور شیعه است در حالیکه القاعده از سنی هالی تندرو محسوب می شود . در سوریه، ایران از حکومت بشار اسد حمایت می کند اما القاعده همراه با گروه های شورشی علیه بشار اسد می جنگند. علاوه بر این مورد، ایران اعضای القاعده را تحت بازداشت خانگی قرار داده و آنها را به دقت زیر نظر دارد و اسنادی که در این رابطه بعد از مرگ "بن لادن" بدست آمد به خوبی این موضوع را نشان می دهد.

پلیس کانادا نیز اعلام کرده که هیچ دلیلی وجود ندارد که بگوئیم برنامه این دو نفر از سوی یک کشور خاص هدایت شده و این بدان معناست که دولت ایران در برنامه نقشی نداشته است.

دلایل مطرح شدن ارتباط القاعده با ایران

کانادا در حالی از بازداشت دو نفر به اتهام تلاش برای ایجاد اخلال در مسیر حرکت قطار کانادا-آمریکا خبر می دهد که در حدود یک هفته قبل شهر بوستون شاهد سه انفجار بود که در نتیجه آن سه نفر کشته و بیش از 100 نفر دیگر نیز شدند.

بعد از چند روز تحقیق نهایتا آمریکا دو بردار چچنی را متهم به انجام این کار کرد و در نتیجه تعقیب و گریز برای بازداشت آنها یکی از دو برادر کشته و دیگری به شدت مجروح شد.

پس از اعلام دست داشتن این دو بردار در حادثه بوستون خبرها و گزارش های متعددی در خصوص درستی این ادعای پلیس فدرال آمریکا (اف.بی.ای) منتشر شد که حکایت از دورغ بودن موضوع مطرح شده داشتند.

برای مثال دبکا فایل در گزارشی با ذکر جزئیاتی از استخدام برادران تزارنایف توسط سازمان سیا، عنوان کرده بود که این دو برادر آنها جاسوسان دوجانبه ای بودند که با سازمان سیا و عربستان سعودی در ارتباط بودند و برای رخنه در میان افراطیون فعال در چچن آموزش دیده بودند.

موارد دیگری نیز در خصوص این ماجرا منتشر شده اند که نشان می دهند حقایق زیادی در مورد حادثه بوستون وجود دارد که پنهان مانده اند. برای مثال سایتی به نام "بیفور ایتز نیوز" تصویری ویدیوئی منتشر کرده که "تیمورلنگ تزارنایف" مظنون کشته شده در این حادثه را بصورت زنده نشان داده می شود . در این فیلم نشان داده شده که تیمور زنده بازداشت شده و بعد تصویر گلوله خورده وی منتشر شده است.

تیمورلنگ تزارنایف زنده و بدون هیچ مشکلی از قایقی که گفته می شود رد آن هدف قرار گرفته بیرون می آید

به گزارش مهر، مطرح شدن موضوع قطار در کانادا در فاصله یک هفته از بمبگذاری بوستون، این احتمال را بوجود می آورد که ممکن است اتاق های فکر آمریکا بدنبال مرتبط کردن حادثه کانادا و بوستون به یکدیگر و در نهایت مرتبط کردن آن با ایران را داشته باشند.

در دشمنی آمریکا با ایران تردیدی نیست و برای مثال در سال گذشته سناریو مضحک تلاش ایران برای ترور سفیر عربستان در آمریکا طرح ریزی و اجرا شد که واشنگتن نتوانست از این سناریو بهره برداری لازم را بکند و اکنون موضوع حادثه قطار در کانادا را مطرح کرده تا موج جدیدی از ایران هراسی را به راه بیاندازد.

همزمان با این تحولات آمریکا از نهایی شدن فروش 10 میلیارد دلار تسلیحات پیشرفته نظامی به کشورهای عربستان و امارات و رژیم صهیونیستی خبر می دهد. برهمین اساس می توان پیش بینی کرد که در روزهای آینده قسمت های بعدی این سناریو به اجرا گذاشته شوند اما انتشار حقایق بیشتر در مورد حادثه بوستون و قطار کانادا نشان خواهد داد که این برنامه وسیله ای بوده تا آمریکا اهداف خود در خاورمیانه را با سهولت بیشتری دنبال کند.