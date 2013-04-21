دلایل توقف سوآپ و فروش خصوصی نفت ایران

به گزارش خبرنگار مهر، احمد قلعه بانی امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به سرمایه گذاری 22 میلیارد دلاری در بخش بالادستی نفت و گاز کشور در سال 91 گفت: 50 درصد از این اعتبارات در طرح توسعه میادین مشترک نفت و گاز و حدود 6 میلیارد دلار آن برای حفظ و نگهداشت تولید نفت و گاز هزینه شده است.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اعلام اینکه در مجموع در برنامه پنجم توسعه باید حدود 180 میلیارد دلار در بخش بالادستی صنعت نفت سرمایه گذاری شود، تصریح کرد: از ابتدای برنامه پنجم توسعه تاکنون حدود 47 میلیارد دلار در بخش بالادستی نفت و گاز سرمایه گذاری شده است.

معاون وزیر نفت با اعلام اینکه ظرفیت تولید نفت ایران هم اکنون حدود 4 میلیون بشکه در روز است، بیان کرد: در صورت جذب سرمایه گذاری های مناسب، پیش بینی می شود تا پایان برنامه پنجم توسعه ظرفیت تولید نفت به 5.1 میلیون بشکه و ظرفیت تولید گاز به بیش از 1.4 میلیارد متر مکعب در روز افزایش یابد.

این مقام مسئول همچنین حجم مطالبات نفتی ایران از کشورها و شرکت های مختلف خارجی را حدود 4 میلیارد دلار عنوان کرد و افزود: در شرایط فعلی علاوه بر فروش نفت با ارزهای رایج امکان تهاتر نفت خام با دارو و غذا و کالاها فراهم شده است.

این عضو هیات مدیره شرکت نفت با یادآوری اینکه هم اکنون هماهنگی برای وصول مطالبات نفتی ایران از شرکت های خارجی توسط بانک مرکزی انجام می شود، بیان کرد: بر این اساس هیچگونه هماهنگی یا مذاکره ای بین بانک مرکزی و شرکت نفت انجام نمی شود.

دلایل تحقق توسعه 35ماهه فازهای پراس جنوبی

قلعه بانی در ادامه در پاسخ به سئوال مهر مبنی بر منتفی شدن طرح توسعه 35ماهه فازهای جدید پارس جنوبی و تاخیر در آغاز تولید زودهنگام گاز در فازهای در دست اجرای این میدان مشترک گازی توضیح داد: میزان سرمایه گذاری و برخی مسایل دیگر در این تاخیرها تاثیرگذار بوده است.

این مقام مسئول با بیان اینکه در سال 89، 16 میلیارد دلار و در سال 90 حدود 20 میلیارد دلار سرمایه گذاری در پارس جنوبی انجام شده است، گفت: این میزان سرمایه گذاری برای توسعه 35ماهه فازهای این میدان مشترک گازی کافی نبوده است.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران همچنین در پاسخ به سئوال دیگر مهر که در زمان امضای قراردادها توسعه 35 ماهه فازهای این مدان مشترک گازی را قابل اجرا و تحقق یافتنی اعلام کرده بودید؟ توضیح داد: پیش از امضای قراردادهای 35 ماهه شخصاً پیشنهاد توسعه فازهای پارس جنوبی و تولید زودهنگام گاز در مدت 44 ماه را ارایه کرده بودم.

معاون وزیر نفت با یادآوری اینکه امسال تولید گاز از سه فاز 15، 16 و 12 و برخی از فازهای 35ماهه با ظرفیت 100 میلیون متر مکعب در روز عملیاتی خواهد شد، بیان کرد: هم اکنون هم امکان استحصال روزانه 300 میلیون متر مکعب گاز از فازهای پارس جنوبی وجود دارد.

دلایل توقف سوآپ و فروش خصوصی نفت ایران

قلعه بانی در ادامه در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر مقاومت برخی از مدیران نفتی در برابر اجرای دستورات وزیر نفت، گفت: هیچگونه مقاومتی در برابر اجرای دستورات وزیر نفت انجام نشده است و دلیل عدم موفقیت بخش خصوصی در فروش نفت ایران ناتوانی بخش خصوصی در تامین ضمانتنامه، گشایش ال سی و تامین برخی از ضمانتنامه های لازم بوده است.

این مقام مسئول با یادآوری اینکه بسیاری از محدودیتها را پیش روی بخش خصوصی فرای فروش نفت برداشته ایم، تاکید کرد: اما با وجود همه این سیاستهای حمایتی، بخش خصوصی موفق به صادرات نفت ایران نشده است.

وی همچنین در خصوص توقف سوآپ نفت تصریح کرد: با اقداماتی که در اوساط سال 91انجام شد، در 4 ماهه نخست این سال حدود 450 هزار بشکه نفت ایران از دریای خزر به خلیج فارس سوآپ شد. به گفته قلعه بانی، با وجود همه مشکلات، برنامه هایی برای از سر گیری سوآپ نفت در دستور کار قرار دارد.

دفاع قلعه بانی از نفت 95 دلاری بودجه 92

وی درباره واقعی بودن قیمت نفت 95 دلاری و تحقق آن توضیح داد: از نگاه شرکت ملی نفت ایران نفت 95 دلاری در بودجه سال آینده یک قیمت منطقی بوده و قابل تحقق است.

این مقام مسئول تصریح گرد: اگر قیمت نفت به زیر 100 دلار به ازای هر بشکه کاهش یابد، توسعه و استخراج نفت و گاز از ذخایر نامتعارف و دارای توجیه اقتصادی نخواهد بود.