به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی حیدری عصر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: صدای انفجار شنیدهشده در ابتدای آزادراه قم ـ تهران مربوط به انهدام مهمات باقیمانده از جنگ رمضان بوده است.
وی افزود: این عملیات به صورت کنترلشده و توسط یگانهای ارتش جمهوری اسلامی ایران در استان قم انجام شده است و هیچ خطری متوجه مردم نبود.
معاون سیاسی و امنیتی استاندار قم همچنین با اشاره به انتشار برخی تصاویر در فضای مجازی گفت: بخشی از تصاویر منتشرشده درباره این حادثه صحت ندارد و مربوط به رویدادهای گذشته است.
حیدری تأکید کرد: صدای شنیدهشده ناشی از اجرای عملیات برنامهریزیشده انهدام مهمات بوده و موضوع از نظر امنیتی جای نگرانی ندارد.
قم- معاون سیاسی و امنیتی استاندار قم گفت: صدای انفجار شنیدهشده امروز در ابتدای آزادراه قم ـ تهران ناشی از عملیات کنترلشده انهدام مهمات باقیمانده از جنگ بوده و جای هیچگونه نگرانی نیست.
به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی حیدری عصر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: صدای انفجار شنیدهشده در ابتدای آزادراه قم ـ تهران مربوط به انهدام مهمات باقیمانده از جنگ رمضان بوده است.
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