  1. استانها
  2. قم
۲ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۱۴

انهدام مهمات باقی‌مانده از جنگ علت صدای انفجار در ورودی قم بود

انهدام مهمات باقی‌مانده از جنگ علت صدای انفجار در ورودی قم بود

قم- معاون سیاسی و امنیتی استاندار قم گفت: صدای انفجار شنیده‌شده امروز در ابتدای آزادراه قم ـ تهران ناشی از عملیات کنترل‌شده انهدام مهمات باقی‌مانده از جنگ بوده و جای هیچ‌گونه نگرانی نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی حیدری عصر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: صدای انفجار شنیده‌شده در ابتدای آزادراه قم ـ تهران مربوط به انهدام مهمات باقی‌مانده از جنگ رمضان بوده است.

وی افزود: این عملیات به صورت کنترل‌شده و توسط یگان‌های ارتش جمهوری اسلامی ایران در استان قم انجام شده است و هیچ خطری متوجه مردم نبود.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار قم همچنین با اشاره به انتشار برخی تصاویر در فضای مجازی گفت: بخشی از تصاویر منتشرشده درباره این حادثه صحت ندارد و مربوط به رویدادهای گذشته است.

حیدری تأکید کرد: صدای شنیده‌شده ناشی از اجرای عملیات برنامه‌ریزی‌شده انهدام مهمات بوده و موضوع از نظر امنیتی جای نگرانی ندارد.

کد مطلب 6926524

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها