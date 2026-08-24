به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی حیدری عصر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: صدای انفجار شنیده‌شده در ابتدای آزادراه قم ـ تهران مربوط به انهدام مهمات باقی‌مانده از جنگ رمضان بوده است.



وی افزود: این عملیات به صورت کنترل‌شده و توسط یگان‌های ارتش جمهوری اسلامی ایران در استان قم انجام شده است و هیچ خطری متوجه مردم نبود.



معاون سیاسی و امنیتی استاندار قم همچنین با اشاره به انتشار برخی تصاویر در فضای مجازی گفت: بخشی از تصاویر منتشرشده درباره این حادثه صحت ندارد و مربوط به رویدادهای گذشته است.



حیدری تأکید کرد: صدای شنیده‌شده ناشی از اجرای عملیات برنامه‌ریزی‌شده انهدام مهمات بوده و موضوع از نظر امنیتی جای نگرانی ندارد.