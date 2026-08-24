به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی درباره جنگ داخلی میان صهیونیستها هشدار داد.

وی گفت: وحدت داخلی اسرائیل برای مقابله با چالشها ضروری است.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی افزود: هرگز نباید اجازه وقوع جنگ داخلی داده شود.

این در حالی است که منابع خبری اعلام کردند که در پی بازداشت یک جوان حریدی به اتهام فرار از خدمت نظامی، هواداران جریان افراطی حریدی در بنی‌براک با بستن بخش‌هایی از بزرگراه شماره ۴، اعتراض خود را به بازداشت وی اعلام کردند؛ اقدامی که موجب اختلال گسترده در تردد خودروها شد.

هواداران جریان حریدی در اعتراض به بازداشت یک جوان یهودی به نام «جوهفی» بخش‌هایی از بزرگراه شماره ۴ در منطقه بنی‌براک تل‌آویو را مسدود کردند.

بر اساس گزارش رسانه‌های رژیم صهیونیستی، معترضان مسیر بزرگراه را در جهت شمالی در نزدیکی تقاطع «آلوف سادیه» و در مسیر جنوبی در تقاطع «ام هَموشافوت» بستند که باعث ایجاد اختلال و ترافیک سنگین در منطقه شد.

پلیس رژیم صهیونیستی نیز پیش از این از رانندگان خواسته بود از تردد در این محدوده خودداری کنند و نسبت به احتمال ایجاد گره‌های ترافیکی و بسته شدن مسیرهای بیشتری در خیابان «ژابوتینسکی» بنی‌براک هشدار داده بود.

این اعتراضات پس از بازداشت «جوهفی»، طلبه یک مدرسه دینی یهودی موسوم به «یشیوا»، آغاز شد.

سازمان حریدی «عام کادوش» بازداشت این جوان را «آدم‌ربایی» توصیف و اعلام کرد که وی به زندان نظامی منتقل شده است.

بر اساس روایت منتشرشده از سوی منابع رژیم صهیونیستی، جوهفی به‌تازگی مدرسه دینی محل تحصیل خود را تغییر داده بود و هنگام عزیمت به مدرسه جدید، به دلیل آنچه اختلال در وسیله حمل‌ونقل عنوان شده، با تأخیر به مقصد رسید. پس از شناسایی وی به‌عنوان فرد مشمول خدمت نظامی، این طلبه به پلیس نظامی تحویل داده شد.

احزاب حریدی که از نفوذ سیاسی قابل‌توجهی برخوردار هستند، سال‌ها موفق شده‌اند برای حامیان خود معافیت از خدمت نظامی دریافت کنند تا به‌جای حضور در ارتش، در مدارس و مراکز دینی به تحصیل بپردازند. با این حال، این معافیت‌ها اکنون در معرض لغو قرار گرفته است.

در شرایطی که ارتش رژیم صهیونیستی با کمبود شدید نیروی انسانی روبرو است، فرماندهان نظامی به دنبال افزایش مدت خدمت اجباری هستند.

طبق قوانین فعلی، بیشتر مردان یهودی باید حدود سه سال خدمت نظامی انجام دهند و پس از آن نیز برای سال‌ها در نیروهای ذخیره حضور داشته باشند. زنان یهودی نیز موظف به انجام دو سال خدمت اجباری هستند.

موضوع خدمت نظامی حریدی‌ها در ماه‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین بحران‌های سیاسی داخلی رژیم صهیونیستی تبدیل شده و اختلاف بر سر آن، ائتلاف حاکم به رهبری بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این رژیم را با خطر فروپاشی و برگزاری انتخابات زودهنگام مواجه کرده است.