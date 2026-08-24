به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مرتضی مطیعی غروب دوشنبه در جلسه مشترک شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی و شورای اداری استان سمنان که در محل اتاق بازرگانی سمنان برگزار شد، اظهار کرد: تلاش فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان در شرایط دشوار اخیر، اقدامی ارزشمند در مسیر حفظ منافع ملی و خدمت به مردم است.
وی با اشاره به ویژگیهای شهیدان رجایی و باهنر، گفت: سختکوشی، استقامت، اخلاص و ولایتمداری از شاخصههای برجسته این شهیدان بود و مدیران و مسئولان امروز نیز باید این ویژگیها را سرلوحه فعالیت خود قرار دهند.
نماینده ولیفقیه در استان سمنان با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام در شرایط کنونی کشور، تصریح کرد: قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران در گرو وحدت، انسجام و تبعیت از مقام معظم رهبری است و این همان مسیری است که شهیدان دولت، شهید رئیسی و دیگر خدمتگزاران نظام دنبال کردند.
مطیعی با قدردانی از اقدامات دولت برای تأمین کالاهای اساسی مردم در شرایط جنگی، بر ضرورت همراهی همه بخشها برای عبور از مشکلات اقتصادی تأکید کرد و افزود: استمرار فعالیت واحدهای تولیدی نقش مهمی در حفظ آرامش و ثبات اقتصادی جامعه دارد.
وی صرفهجویی در مصرف انرژی را وظیفهای عمومی دانست و اظهار کرد: صرفهجویی نباید تنها از مردم مطالبه شود، بلکه بخشهای اقتصادی، صنعتی و تولیدی نیز باید در کاهش مصرف انرژی و افزایش بهرهوری نقشآفرینی کنند.
امامجمعه سمنان همچنین اصلاح الگوی مصرف سوخت در خودروهای تولید داخل را ضروری دانست و گفت: کاهش مصرف سوخت میتواند در کاهش نیاز کشور به واردات بنزین مؤثر باشد.
مطیعی توسعه انرژیهای تجدیدپذیر را یکی از راهکارهای مهم برای جبران ناترازی انرژی عنوان کرد و افزود: استفاده از انرژی خورشیدی و سایر انرژیهای تجدیدپذیر باید با جدیت دنبال شود.
وی با اشاره به آسیبهای واردشده به برخی زیرساختهای کشور در جریان جنگ اخیر، خواستار تسریع در روند بازسازی و جبران خسارتها شد و اضافه کرد: مردم انتظار دارند خسارتهای ناشی از حملات به زیرساختها با جدیت پیگیری و روند بازسازی با سرعت بیشتری انجام شود.
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