ائتلاف "المواطن 411" در 3 استان عراق پیشتاز است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری براثا، یک منبع آگاه عراقی اعلام کرد که نتایج اولیه شمارش آراء انتخابات شوراهای استانی حاکی از آن است که ائتلاف المواطن در 10 حوزه انتخاباتی از مجموع 13 حوزه در منطقه الفضیلیه بغداد بیشترین آراء انتخاباتی را به خود اختصاص داده است.

یک منبع آگاه عراقی اعلام کرد که ائتلاف "المواطن 411" در 3 استان واسط، ذی قار و بابل بیشترین رای را به خود اختصاص داده است و در استان بغداد نیز در رتبه دوم قرار دارد. این منبع در یک کنفرانس خبری با بیان این مطلب افزود: ائتلاف المواطن 411 همچنین در 2 استان نجف اشرف و العماره برای کسب رتبه نخست رقابت تنگاتنگی با دیگر فهرست های انتخاباتی دارد.

این منبع در ادامه گفت: در استان بصره نیز ائتلاف المواطن 411 بیشترین آراء مراکز انتخاباتی در شمال این استان را به خود اختصاص داده است اما آراء مربوط به مناطق جنوبی هنوز شمارش نشده اند.

مرحله دوم انتخابات شوراهای استانی عراق روز گذشته در 12 استان این کشور از ساعت 7 صبح به وقت محلی آغاز و تا ساعت 7 بعد از ظهر به وقت محلی ادامه داشت. حدود 14 میلیون نفر واجد شرایط رای بودند.

کمیساریای عالی انتخابات عراق میزان مشارکت در انتخابات شوراهای استانی این کشور را بالغ بر 50 درصد اعلام کرده است.