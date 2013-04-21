نوری المالکی از نقش آیت الله سیستانی در انتخابات قدردانی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، نوری المالکی نخست وزیر عراق در بیانیه ای از نقش آیت الله سیستانی مرجعیت دینی عراق در انتخابات شوراهای استانی و تشویق مردم به شرکت در انتخابات و راهنمایی مردم برای انتخاب شخصیت های اصلح این کشور قدردانی کرد و از افراد پیروز در انتخابات خواست که مسئولیت پذیر باشند.

وی در ادامه بیانیه به ملت عراق به خاطر برگزاری موفقیت آمیز انتخابات شوراهای استانی و استقبال گسترده از آن علیرغم تهدیدات تروریست ها و تلاش آنها برای عدم برگزاری انتخابات تبریک گفت.

نخست وزیر عراق همچنین از سرویس های امنیتی این کشور برای تامین امنیت در جریان برگزاری انتخابات و نیز کمیساریای عالی انتخابات به خاطر حسن وظیفه تشکر و قدردانی کرد.

نوری المالکی در این بیانیه همچنین از نقش رسانه ها و خبرنگاران در پوشش خبری انتخابات و نقش سازمان ملل متحد و ناظران داخلی و خارجی برای نظارت بر روند انتخابات شوراهای استانی قدردانی کرد.

مرحله دوم انتخابات شوراهای استانی عراق روز گذشته در 12 استان این کشور از ساعت 7 صبح به وقت محلی آغاز و تا ساعت 7 بعد از ظهر به وقت محلی ادامه داشت. حدود 14 میلیون نفر واجد شرایط رای بودند.

کمیساریای عالی انتخابات عراق میزان مشارکت در انتخابات شوراهای استانی این کشور را بالغ بر 50 درصد اعلام کرده است.