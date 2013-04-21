به گزارش خبرگزاری مهر، با نزدیک شدن به 12 اردیبهشت، روز بزرگداشت استاد شهید مرتضی مطهری و مقام معلم، شمیم دل انگیز تکریم علم و دانش و اسوه های آن یعنی معلمان و اساتید بار دیگر در کشور منتشر می شود. پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات طبق سنت همه ساله خود مراسمی را در این ایام خجسته به منظور پاسداشت و تکریم استادان و پیش کسوتان عرصه پژوهش، برگزار می نماید.



بر اساس این گزارش، همزمان با ایام بزرگداشت مقام معلم و سالروز شهادت معلم بزرگ استاد شهید مرتضی مطهری، مراسم بزرگداشتی با سخنرانی دکتر محمد رجبی، رئیس کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شواری اسلامی، از ساعت 11 الی 12:30 روز دوشنبه 9 اردیبهشت 1392 در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات برگزار می شود.



همچنین در این مراسم که با حضور استادان، اعضای هیئت علمی، پژوهشگران برگزار خواهد شد، از زحمات دکتر حمید اخوان، معاون سابق پژوهشی پژوهشگاه و تنی چند از دیگر اساتید، تقدیر به عمل خواهد آمد.

علاقمندان می توانند به پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات به نشانی تهران- خ ولیعصر- پایین تر از میدان ولیعصر- خ دمشق- شماره 9 مراجعه کنند.