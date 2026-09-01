۱۷ زندانی استان بوشهر با حمایت نیکوکاران آزاد شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهرانگیز عصر سه شنبه در آیین برگزار شده در زندان مرکزی بوشهر، ضمن تبریک مناسبت‌های مذهبی، بر اهمیت آزادی زندانیان جرایم غیرعمد تأکید کرد.

رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر با یادآوری دستور رهبر انقلاب مبنی بر استفاده از وجوهات ایشان برای کمک به بدهکاران جرایم مالی غیرعمد، این موضوع را از اولویت‌های اصلی قوه قضاییه دانست.

مهرانگیز با اشاره به فرآیند این آزادسازی گفت: به تأکید رئیس قوه قضاییه و با پیگیری نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم، نیکوکاری برای کمک به آزادی محکومان مالی معرفی شد که با همکاری ستاد دیه و انجمن حمایت از زندانیان، زمینه بازگشت ۱۷ نفر از این عزیزان به آغوش خانواده‌هایشان فراهم شد.

وی گفت: نکته قابل‌تأمل و برجسته در این اقدام خداپسندانه، اصرار این خیر بر حفظ گمنامی بود به گونه‌ای که این نیکوکار با روحیه‌ای بلند، حتی از حضور در مراسم امروز خودداری کرد تا این عمل خیر تنها برای رضای خداوند باقی بماند.



رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر ضمن ستایش این اقدام، آن را نشانه‌ای از طبع بلند و فرهنگ غنی نوع‌دوستی در میان مردم شریف استان بوشهر برشمرد.



مهرانگیز در ادامه افزود: مجموع بدهی این ۱۷ نفر ۲۱۱ میلیارد تومان بوده که بخشی از آن از طریق ستاد دیه و نیکوکاران و بخشی دیگر به‌صورت اقساطی تسویه شده است.

آزادی ۶۲۷ زندانی در ۴۷ ماه گذشته

رئیس‌کل دادگستری بوشهر با مرور عملکرد خود در ۴۷ ماه گذشته، اعلام کرد که تاکنون ۶۲۷ زندانی با کمک های مختلف که مجموعاً ۱۰۲ میلیارد تومان شد در مناسبت‌های مختلف آزاد شده‌اند.

وی همچنین از نقش شورای راهبردی پتروشیمی‌های استان در این مسیر قدردانی کرد و افزود: در این مدت و در راستای اجرای مسئولیت های اجتماعی تعداد ۲۲۰ محکوم غیرعمد نیز از طریق پیگیری‌های قانونی و سازشی آزاد شده‌اند.



مهرانگیز در پایان با اشاره به آمار موجود، افزود: در حال حاضر ۲۸۸ زندانی جرایم مالی غیرعمد در ۶ زندان استان حضور دارند که بدهی ۱۱۰ نفر از آن‌ها با مبلغ ۲۵ میلیارد تومان قابل پرداخت است.



وی از شهروندان و نیکوکاران شریف استان خواست تا همچنان در مسیر حمایت از این قشر و آزادی زندانیان جرایم غیرعمد همراه باشند.