مردم و نیروهای مسلح نقشه دشمن را ناکام گذاشتند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن امجدیان شامگاه سه شنبه در جمع مردم لامرد با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید، فرماندهان شهید و شهدای «جنگ رمضان» لامرد، گفت: خون شهدا انقلاب و شهرستان را بیمه کرده و وظیفه همه ما ادامه راه نورانی آنان است.

وی با تقدیر از ایستادگی و حضور مستمر مردم لامرد افزود: مردم این خطه با بصیرت و هوشیاری در کنار نظام ایستاده‌اند و نیروی انتظامی نیز تمام توان خود را برای حفظ امنیت پایدار شهرستان به کار گرفته است.

فرمانده انتظامی لامرد با اشاره به الگوهای تهاجم دشمن گفت: دشمن برای تضعیف کشورها، حذف رهبران و فرماندهان، تخریب زیرساخت‌های حیاتی، ایجاد آشوب و ناامنی، دامن زدن به اختلافات و ضربه به توان دفاعی را دنبال می‌کند.

امجدیان افزود: دشمن در ماه‌های اخیر تلاش داشت با اجرای سناریویی ۶۰ روزه و ایجاد آشوب‌های روانی و امنیتی، به اهداف خود برسد، اما هوشیاری نیروهای مسلح و حضور مردم این نقشه را ناکام گذاشت.

وی در پایان تأکید کرد: با تدابیر رهبر معظم انقلاب و حضور همیشگی مردم در صحنه، توطئه‌های دشمن نیز شکست خواهد خورد.