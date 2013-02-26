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۸ اسفند ۱۳۹۱، ۱۶:۰۷

نصراللهی:

مربیان امور تربیتی با مهرورزی دانش آموزان را هدایت کنند

مربیان امور تربیتی با مهرورزی دانش آموزان را هدایت کنند

اراک - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی و امنیتی استانداری مرکزی گفت: مربیان امور تربیتی باید با در کار خود با محبت و دلسوزی رفتار کنند چرا که نخستین گام و اثرگذارترین کار در امر هدایت و تربیت دانش آموزان مهروزی است.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم نصراللهی ظهر روز سه شنبه در مراسم گرامیداشت سالروز تشكیل نهاد امور تربیتی مدارس که در كانون فرهنگی امام خمینی (ره) اراك افزود: آموزش و پرورش در این راستا مسئولیت سنگینی را بر عهده دارد چرا که آینده سازان ایران اسلامی به دستش سپرده می شوند.

وی ضمن تقدیر از مسئولان و مربیان امور تربیتی افزود: امور تربیتی در طول تاسیس خود، منشاء خدمات فراوانی در آموزش و پرورش بوده است.

نصراللهی در ادامه با اشاره به فعالیت های این نهاد خاطر نشان کرد: مربیان امور تربیتی بر نسل جوان و نوجوان ایران اسلامی را با مبانی اسلامی و آموزه های دین مبین اسلام آشنا می كند.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری مرکزی در ادامه افزود: تعلیم و تربیت اموری مهم و ضروری هستند که باید به درستی انجام شوند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان مرکزی نیز در ادامه این مراسم با اشاره به فعالیت های پرورشی و تربیتی در استان گفت: تاکنون فعالیت های بسیار خوبی در این راستا صورت گرفته و مربیان تربیتی نیز در راستای تربیت دینی و اعتقادی نسل جوان جامعه اسلامی کوشا هستند.

سیف الله کریم زاده افزود: نهاد امور پرورشی و تربیتی در زمینه گسترش علم و دانش در جامعه نقش موثری دارد.

گفتنی است در پایان این مراسم از تعدادی از مربیان پرورشی و امورتربیتی استان مركزی با اهدا لوح سپاس تجلیل شدند.

کد مطلب 2006944

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