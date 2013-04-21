بیارجمند میزبان گردشگری سفر به توران می شود/ برگزاری تورهای طبیعت گردی در شاهرود

به گزارش خبرنگار مهر، حمید یزدانی پیش از ظهر یکشنبه در نشست خبری خود با خبرنگاران ضمن اشاره به برگزاری سومین جشنواره دو روزه گردشگری سفر به توران طی روزهای 12 و 13 اردیبهشت ماه، افزود: این جشنواره در راستای آشنایی گردشگران با قابلیت های گردشگری طبیعی در شهرستان شاهرود به ویژه منطقه نمونه گردشگری توران بخش بیارجمند برگزار می شود.

وی اظهار داشت: این جشنواره توسط اداره میراث فرهنگی شاهرود و با همکاری بخشداری، شورای اسلامی و شهرداری بیارجمند، اداره پارک ملی توران و شورای اسلامی و دهیاری روستاهای گیور، دزیان، قلعه بالا و رضا آباد برگزار خواهد شد.

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سمنان بازدید از روستای هدف گردشگری قلعه بالا، گیور، دزیان، مناطق نمونه گردشگری زیست کره توران و رضا آباد همراه با دیدن گورخر آسیایی و زاغ بور را از جمله برنامه های این جشنواره برشمرد.

یزدانی با بیان اینکه شهرستان شاهرود از ظرفیت بالایی در زمینه برگزاری تورهای طبیعت گردی برخوردار است، گفت: حضور گردشگران و بهره مندی جوامع محلی از مواهب گردشگری و صنعت توریسم، بهترین انگیزه برای حفظ محیط زیست و میراث طبیعی است.

وی با بیان اینکه مجموعه "توران" از سه بخش پارک ملی، پناهگاه حیات وحش و منطقه حفاظت شده تشکیل شده است، گفت: این منطقه در قسمت جنوبی جاده تهران - مشهد و در قسمت شمال شرقی دشت کویر قرار دارد.

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سمنان با اشاره به اینکه توران شاهرود بزرگترین منطقه تحت حفاظت سازمان محیط زیست کشور است، گفت: این منطقه از نظر پوشش گیاهی از تنوع بالایی برخوردار بوده و در میان گونه های جانوری آن برخی از نادرترین گونه ها مانند یوزپلنگ آسیایی، گورخر ایرانی و پرندگانی همچون زاغ بور و هوبره دیده می شود.

یزدانی افزود: در مجموعه روستاهای این منطقه طوایف و ایلات مختلفی سکنی دارند و گلیم، توبره، پلاس، سوزن دوزی و تهیه البسه محلی از جمله صنایع دستی این منطقه است.

وی گفت: با توجه به وجود مواهب طبیعی و جاذبه های گردشگری در منطقه توران، در سفر هیئت دولت به استان سمنان، دو منطقه نمونه گردشگری شامل منطقه نمونه گردشگری زیستکره توران و منطقه نمونه گردشگری رضا آباد خوارتوران مصوب شد.

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سمنان تصریح کرد: مجموعه توران با بیش از یک میلیون و 400 هزار هکتار وسعت دومین ذخیره گاه زیست کره جهان از نظر وسعت محسوب می شود.

یزدانی احیای رشته های منسوخ شده یا در حال منسوخ شدن صنایع دستی بومی استان سمنان را در اولویت کارهای اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی این استان ذکر کرد و افزود: بر این اساس تا کنون رشته "نمدمالی" در سمنان، "چاپ قلمکار" در دامغان و "لاک تراشی" در شاهرود احیاء شده است.

وی با اشاره به اینکه هنرهای سنتی بومی استان سمنان از جمله "قفل سازی، شیشه گری فوتی، رفوگری، چهل تکه دوزی، پلاس بافی، حجاری سنتی و ..." منسوخ شده اند، گفت: مستندسازی، خریداری و نگهداری نمونه های قدیمی، شناسایی اساتید فن و جذب علاقمندان از راه کارهای احیای رشته های منسوخ شده یا در حال منسوخ شدن صنایع دستی است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سمنان برگزاری دوره های آموزشی، فراهم کردن زمینه فروش هر چه بیشتر صنایع دستی و همچنین کاربردی شدن تولیدات را از دیگر راهکارهای حفظ و احیای صنایع دستی بومی استان عنوان کرد و افزود: بیش از 18 رشته صنایع دستی بومی این استان در حال منسوخ شدن است.

یزدانی با تاکید بر خرید کالای ایرانی و توجه به هنرمندان صنایع دستی اظهار داشت: "مسگری، خراطی، چلنگری، مشبک فلز، سوخت روی چوب، کرباس بافی و ..." از جمله رشته های در حال فراموشی صنایع دستی این استان است.

وی گفت: جایگزین کردن کالاهای تولید شده توسط هنرمندان بومی هر استان به جای کالاهای لوکس خارجی گام موثری در حفظ و احیای رشته های مختلف صنایع دستی است.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سمنان در خاتمه، تعداد رشته های صنایع دستی فعال در این استان را 51 رشته عنوان کرد و افزود: سفال، سراميك، گليم، قلمكار، منبت، معرق، نمدمالي، دست بافته هاي سنتي و ... از صنايع دستي فعال استان سمنان است.