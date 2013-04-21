16 تیمی شدن لیگ برتر گستردگی فوتبال را در کشور محدود می کند

مجید جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از حسن های مهم فوتبال ایجاد گستردگی در سطح کشور است که با این روند محدودتر خواهد شد.

وی اظهارداشت: لیگ برتری که 15 سال قبل در کشور وجود نداشت لیگ های استانی دوران با شکوهی و پر رونقی داشتند متاسفانه همزمان با مسابقات لیگ برتر تمامی این مسابقات در سطح استان ها از بین رفته است.

این کارشناس فوتبال کشور با اعلام اینکه برای دستیابی به رشد کیفی و فنی در عرصه فوتبال نخست باید به رشد کمی رسید، گفت: اگر حلقه ها فوتبال تنگ تر شوند ورودی استعدادها در این عرصه نیز سخت تر و کمتر خواهد شد.

وی در ادامه با بیان اینکه طرح موضوعی با عنوان" 18 تیم بهتره یا 16 تیم " فقط به دلیل مشکلات اجرایی است، یادآورشد: با برنامه ریزی مناسب می تواند مشکلات بخش اجرایی را رفع و از تبعات منفی بخش فنی جلوگیری کرد.