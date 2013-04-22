به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ای.بی.سی نیوز، در حالی که بمب‌گذار 19 ساله این رویداد دستگیر شده و در کلینیکی در بوستون تحت شدیدترین حفاظت‌ها قرار دارد، 11 تن از قربانیان وی در همین بیمارستان تحت درمان هستند.

بردلی کوپر بازیگر مشهور روز جمعه به ملاقات جف باومن 27 ساله رفت که هر دو پایش را از زیر زانو در این بمب‌گذاری از دست داده است.

این مجروح عکس ملاقات با بردلی کوپر 38 ساله را که برای بازی در فیلم "کتابچه بارقه امید" برای اولین بار نامزد اسکار شد، در صفحه توییتر خودش گذاشته و نوشته است: او واقعا تاثیرگذار و پرقدرت به نظر می‌رسد.

بردلی کوپر و دیوید او راسل در فیلم "کتابچه بارقه امید" به سلامت روانی جامعه تاکید کرده و برای این منظور به دیدار معاون رییس جمهور جو بایدن نیز رفته بودند و بر این مساله تاکید داشتند که برای جلوگیری از روی آوردن به خشونت، مردم باید امکانات سلامت روانی بیشتری داشته باشند.

هفته گذشته در جریان مسابقه دو ماراتن در بوستنون آمریکا یک بمب‌گذاری باعث کشته و زخمی شدن تعدادی از مردم آمریکا شد که پلیس آن کشور یکی از بمب‌گذاران را در عملیات تعقیب و گریز کشت و برادر دیگر را به ضرب گلوله زخمی کرده و سپس دستگیر کرد.