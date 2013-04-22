"لیونل مسی" بهترین بازیکن جهان است

به گزارش خبرگزاری مهر، "رونالدو" میگوید مسی کمی از "کریستیانو رونالدو" بهتر است. این بازیکن که پیشینه بازی برای هر دو تیم بارسلونا و رئال مادرید را در کارنامه دارد، گفت: کریستیانو رونالدو در هر مقطع دیگری میتوانست بهترین بازیکن جهان باشد اما در حال حاضر بد آورده است.
برنده دو توپ طلای جهان خود را طرفدار کریستیانو رونالدو معرفی میکند. مهاجم حال حاضر رئال در این فصل از رقابتها 50 گل به ثمر رسانده و با 11 گل به عنوان برترین گلزن این فصل رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا است.
رونالدو گفت: من میگویم مسی کمی بهتر از رونالدو است. اما این را هم باید بگویم که کریس رونالدو هم خیلی بدشانسی آورده است. اگر رونالدو در زمانهای دیگر بود مطمئن باشید که بهترین میشد.
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