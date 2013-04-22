العین توان شکست ما را نداشت/ داور روی بازیکنان کاله زوم کرده بود

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز عطایی پس از پایان دیدار تیم های کاله ایران و العین امارات با حضور در نشست خبری گفت: بازی خوبی بود و البته انتظاری غیر از این هم نداشتیم. برخلاف روز گذشته بازیکنان امروز درک بهتری از فضای مسابقات داشتند و به همین دلیل والیبال منطقی و معقولی را ارائه کردند.

وی با تاکید بر اینکه بازیکنان کاله در تمام دقایق مسلط بر بازی بودند یادآور شدند: فقط در چند دقیقه از گیم سوم به دلیل اشتباهات فردی خودمان موجب شدیم العین از ما پیش بیفتد که البته خیلی زود بازیکنان این اختلاف را جبران کردند. در مجموع العین تلاش زیادی برای پیروزی کرد اما زور غلبه بر ما را نداشت.

عطایی با اشاره به دیدار تیمش در مرحله دوم مسابقات برابر یکی از دو تیم چین یا هند گفت: به طور حتم بازی سختی خواهیم داشت. چین چهار بازیکن ملی پوش در اخیتار دارد. هند هم به نوعی با تیم ملی کشورش آمده است. در کل به لحاظ قرعه در سخت ترین موقعیت قرار داریم و برای رسیدن به فینال باید قدرتمندترین تیم ها را از پیش رو برداریم.

سرمربی تیم والیبال کاله با اشاره به مشکلی که در ثانیه هایی از بازی میان بازیکنان این تیم با داور پیش آمد گفت: داور بازی از پیش از آغاز مسابقه روی تیم ما زوم کرده بود و حتی به من گفت که فلان بازیکن (زرینی) باید حواسش را جمع کند و در آخر نیز کار خودش را کرد و به او کارت داد اما در کل توقع من از بازیکن باتجربه تیمم این است که کنترل بیشتری روی اعصاب و قواعد مسابقه داشته باشد.

بهروز عطایی با بیان اینکه به عنوان بازیکن در سه - چهار دوره مسابقات باشگاه های آسیا شرکت کرده است گفت: مسابقات سال به سال کیفیت بهتری به خود می گیرد و قطعا امسال نیز شاهد سطح بالاتر بازیها خواهیم بود. اگر چه هنوز تیم های خوب بهم نخورده اند.