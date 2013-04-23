نسخه موبایلی کتاب خاطرات «احمد احمد» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اپلیکیشن کتاب «احمد احمد» قابلیت نصب و بهره‌برداری روی گوشی‌ها و تبلت‌هایی که از سیستم عامل اندروید استفاده می‌کنند را داراست.

این اپلیکیشن که با بهره‌گیری از تمام امکانات چند رسانه‌ای محتوای دیجیتال تهیه شده، حاوی عکس‌ها، کلیپ‌های ویدنویی و متن کامل کتاب است که در بیست و ششمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران به بازدیدکنندگان ارائه می‌شود.

کتاب «خاطرات احمد احمد» نوشته محسن کاظمی، نقل وقايع و خاطرات راوی طي بيش از 70 ساعت مصاحبه و بيش از دو سال كار و تحقيق است.

احمد احمد از مبارزين دوره رژيم پهلوي است که با گروه‌های مبارز بسياري چون حزب‌الله و سازمان مجاهدين خلق همكاری و فعاليت داشته و به سبب آن چندين بار دستگير، شكنجه و زندانی شده است. او در آخرين برخورد با مأموران ساواك از ناحيه پا تير خورد و مصدوم و معلول شد.

كتاب «احمد احمد» از بخش‌های متنوعی تشكيل شده كه عناوينی همچون اولين آموزه‌ها، بغض‌های تركيده، عرصه‌های جديد، بارش در كوير، ارمغان سفر، بوی سيب، حصار در حصار، تندر و نغمه‌های اميد ديده مي‌شود.

بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از یازدهم تا بیست و دوم اردیبهشت ماه در مصلی تهران برگزار می‌شود.