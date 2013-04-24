هيچ مانعي براي گسترش روابط ايران و گينه وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر؛ محمود احمدي نژاد سه شنبه شب در ديدار لونسئي فال وزير امور خارجه گينه كوناكري گفت: گرچه 2 كشور ايران و گينه كوناكري داراي فاصله جغرافيايي هستند، اما دلها و انديشه هاي 2 ملت در كنار هم قرار دارد.



وي افزود: انديشه و باورهاي 2 ملت يكي است و روابط ميان 2 كشور بايد در حد امكان و توان تقويت شود.



رييس جمهور بر گسترش و تقويت همكاريهاي اقتصادي و تجاري ميان 2 كشور تاكيد كرد و اظهار داشت: بايد موانع اداري و اجرايي بر سر راه اين روابط برداشته شود تا به راحتي در مسير گسترش همكاريهاريهاي 2 كشور گام بر داريم.



احمدي نژاد با تاكيد بر تقويت روابط و مناسبات بين ايران و گينه كوناكري گفت: هيچ مانع و محدوديتي براي گسترش روابط ميان 2 كشور وجود ندارد.



وزير امور خارجه گينه كوناكري نيز با تاكيد بر تمايل و علاقه زياد مقامات كشورش براي تقويت و تحكيم روابط بين 2 كشور در زمينه هاي مختلف، تصريح كرد: ما همواره از مواضع جمهوري اسلامي ايران در عرصه بين المللي حمايت كرده چرا كه اين مواضع را همان خواسته هاي خود مي دانيم.



فانسئي فال با بيان اينكه اشتراكات زيادي ميان ايران و كشورش وجود دارد، افزود: ملت ما همواره براي دستيابي به صلح و آزادي تلاش كرده و اين ملت براي عدالت و آزادي، رنج و زحمت زيادي كشيد و به همين دليل مواضع استقلال طلبانه و آزاديخواهانه جمهوري اسلامي ايران در عرصه بين المللي را به خوبي درك مي كند.