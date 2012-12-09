به گزارش خبرگزاری مهر، سفیر کشورمان در این دیدار با اشاره به جایگاه خاص آفریقا در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت : روابط با کشورهای آفریقایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران به سرعت توسعه یافته و هم اکنون ایران با بسیاری از کشورهای آفریقایی روابط همه جانبه سیاسی و اقتصادی دارد .

وی همچنین آمادگی کشورمان برای ارائه خدمات فنی و مهندسی و همکاری بـا گینه در راستای توسعه اقتصادی این کشور و اجرای طرحهای توسعه ای و زیر ساختها بویژه در زمینه راهسازی ، ساختمان سازی و همکاری های بهداشتی و درمانی و پزشکی را به اطلاع رئیس جمهور گینه کوناکری رساند .

در این دیدار رئیس جمهور گینه کوناکری نیز بر اهمیت روابط گینه و کشورهای اسلامی تأکید کرده و افزود که ایران و گینه بطور سنتی از روابط خوبی برخوردار بوده اند .

آلفا کنده با اشاره به علاقمندی خود به ایران اظهار امیدواری کرد که روابط دو کشور در آینده بیش از پیش توسعه و گسترش یابد .

