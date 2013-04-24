ايران و گينه صندوق مشترك سرمايه گذاري تاسيس مي كنند

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ در ديدار وزير امور خارجه گينه كوناكري با دكتر " مهدي غضنفري " پيشنهاد ايران براي ايجاد صندوق مطرح و مذاكرات اوليه براي چگونگي اجرا و نحوه تامين منابع مورد نياز توسط دو دولت انجام شد، همچنين مقرر شد تا موضوع ايجاد صندوق مشترك از طريق سفارت اين كشور پيگيري شود.



وزير صنعت ، معدن و تجارت در اين ديدار در سخناني با اشاره به ديدگاه جمهوري اسلامي ايران براي توسعه مناسبات همه جانبه و تقويت همكاري هاي مختلف صنعتي و تجاري ابراز اميدواري كرد تا سطح مبادلات دو كشور افزايش يابد.



غضنفري اين موضوع را نيز گفت كه در راستاي ارتقاي روابط و مناسبات فيمابين ، هرچند تاكنون اقداماتي در قالب مبادله هيات ها، تشكيل اجلاس كميسيون مشترك و برگزاري نمايشگاه صورت گرفته اما به نظر مي رسد كه ظرفيت هاي موجود براي همكاري مشترك بيش از آن ميزاني است كه در حال حاضر مورد بهره برداري قرار گرفته است.

وي، فعال سازي بخش خصوصي براي گسترش همكاري هاي اقتصادي و تجاري ، تشكيل شوراي بازرگانان دو كشور ، تبادل هيأت هاي اقتصادي، تجاري، مشاركت درنمايشگاه هاي بين المللي و تخصصي يكديگر با محوريت بخش خصوصي و تعاوني ها را در ارتقا سطح مناسبات فيمابين مهم ارزيابي كرد.



وزير صنعت ، معدن و تجارت در حاشيه اين ديدار نيز در سخناني با اشاره به درخواست گينه براي سرمايه گذاري ايران در معادن بوكسيت در منطقه توگو و داوولا اين كشور ، بر ضرورت فراهم نمودن زمينه و حمايت از بخش خصوصي و سازمان زمين شناسي درخصوص فعاليت هاي مطالعاتي، آموزشي، اكتشاف، استخراج و بهره برداري از منابع معدني اين كشور تاكيد كرد.



غضنفري گفت :عمليات پروژه هاي معدن در گينه كوناكري به دليل برخي مشكلات اقتصادي و مسائل ناشي از حمل و نقل به خوبي پيش نرفته اما در صورت فعال شدن اين پروژه ها ايران قادر خواهد بود مواد اوليه توليد آلومينيم را به كشور وارد كند.

وي عنوان كرد كه ايميدرو قرار است با تامين جديد، پروژه هاي مورد نظر معدني در گينه كوناكري را فعال كند و اگر نياز بود سازمان زمين شناسي نيز اكتشافاتي را درسطح گسترده تري دراين كشور انجام خواهد داد.

وزير صنعت، معدن و تجارت با يادآوري اين موضوع كه حجم تجارت ميان دو كشور ناچيز است، گفت: فعال شدن پروژه هاي معدني و احياي نمايشگاه ايران دركوناكري در افزايش مبادلات تاثيرزيادي خواهد داشت.

همچنين "لونسني فال " وزير امور خارجه گينه كوناكري با بيان اينكه اراده دو دولت بر توسعه مناسبات است ، درخواست كشور متبوعش براي احياي نمايشگاه اختصاصي ايران در كوناكري (پايتخت ) را مطرح كرد. وي ابراز اميدواري كرد تا با برپايي مجدد اين نمايشگاه كه فروش كالا نيز دارد ، گامي جديد در توسعه مناسبات باشد.

ضرورت فراهم نمودن زمينه حضور شركت هاي فني و مهندسي جهت مشاركت در پروژه هاي مختلف گينه كوناكري ، مشاركت بخش خصوصي دو طرف براي اجراي طرح هاي صنعتي كوچك و متوسط و زود بازده و حمايت از طرح هاي صادرات غيرمستقيم محصولات صنعتي بخش خصوصي ايران از طريق اين كشور به منطقه غرب آفريقا از ديگر محورهاي اين ديدار بود.

همچنين لزوم فعال سازي همكاري هاي دو جانبه از طريق سرمايه گذاري و مشاركت ايران در منابع معدني گينه كوناكري از قبيل بوكسيت، آهن، طلا، الماس و... در ازاء صدور خدمات فني، مهندسي و تسريع در عملياتي كردن طرح ها و پروژه هاي معدني مورد توافق نيز دراين نشست مورد توجه مقامات ايران و گينه قرار گرفت.

گينه كوناكري با 245 هزار و 800 كيلومتر مربع بيش از 10 ميليون نفر جمعيت را در خود جاي داده است .ساحل عاج ، گينه بيسائو ، ليبريا ، مالي ، سنگال و سيرالئون همسايگان اين كشور هستند

